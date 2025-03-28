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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu

        Türk-İş verilerine göre mart ayında açlık sınırı 23 bin 615 TL'ye, yoksulluk sınırı da 76 bin 922 TL'ye yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 14:28 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:28
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        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
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        Türk-İş, mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 23.615,12 TL’ye; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 76.922,23 TL’ye yükseldi.

        Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 30.617,43 TL ’ye yükseldi.

        TÜRK-İŞ’ in verilerine göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,25 oranında gerçekleşti.

        2025 yılının ilk üç ayı itibariyle artış oranı yüzde 12,00 oranında hesaplandı. On iki aylık değişim oranı yüzde 40,62 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 54,87 olarak gerçekleşti.

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