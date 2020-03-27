AA

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının bu ayki sonuçları açıklandı.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, etkisi ve yaygınlığıyla küresel halk sağlığı sorununa dönüşen koronavirüsün, sosyal yaşamın yanı sıra ekonominin birçok alanını da olumsuz etkilediği belirtildi.

Virüsle mücadele çerçevesinde bir dizi önlemin uygulamaya konulduğu vurgulanan açıklamada, "Yaşanan bu süreçte temel gıda maddelerine erişim önem kazanmıştır. Çalışanların iş koşullarının sağlıklı olmasının yanı sıra istihdam ve gelir güvencesinin sürdürülebilirliğini de sağlamak gerekmektedir. Çalışanların aileleriyle birlikte başta gıda harcaması olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, çözüme kavuşturulması gereken temel sorunlar arasında yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, Türk-İş'in mart ayı araştırması sonuçları ise şöyle:

"4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 345 lira 24 kuruş. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt),ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 7 bin 639 lira 22 kuruş. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 2 bin 847 lira 14 kuruş olarak hesaplandı.

4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı bir önceki aya göre 88, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 286 lira daha fazla olmuştur. Son bir yıl itibarıyla artış tutarı ise (aile bütçesine gelen ek harcama gereği) gıdada 331, toplamda 1079 liradır. Ücret geliri elde eden çalışan ve emeklilerinin satın alma gücünde meydana gelen, gelecek olan kaybın çeşitli desteklerle giderilmesi gereği ortaya çıkmaktadır."