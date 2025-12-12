Habertürk
Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk-İş, Bakan Işıkhan'a mektup verecek - İş-Yaşam Haberleri

        Türk-İş, Bakan Işıkhan'a mektup verecek

        Türk-İş'in toplantıdan önce Bakan Işıkhan'a komisyona katılmama gerekçelerini anlatan bir mektup vereceği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 12:14 Güncelleme: 12.12.2025 - 12:14
        Türk-İş, Bakan Işıkhan'a mektup verecek
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri davet edildi.

        TÜRK-İŞ KATILMAMA GEREKÇELERİNİ ANLATAN MEKTUP VERECEK

        İşçi kesimini TÜRK-İŞ'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği komisyonda, gözler komisyonun yapısıyla ilgili yasal düzenleme yapılmaması halinde toplantıya katılmayacaklarını açıklayan TÜRK-İŞ'e çevrildi.

        Türk-İş'in toplantıdan önce Bakan Işıkhan'a komisyona katılmama gerekçelerini anlatan bir mektup vereceği belirtildi.

        "TİSK HEYETİNDEN ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALARINI BEKLİYORUM"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİSK'in dün düzenlenen 29. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yeni asgari ücretin belirlenme sürecine değinip, şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Malumunuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyon çalışmalarında, işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım, verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir."

        MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

        Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

        Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

