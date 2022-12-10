TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Türkiye Yol-İş Genel Kurulu'nda konuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan son dakika asgari ücret zammı açıklaması: "Asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok"
ABONE OL

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Türkiye Yol-İş Genel Kurulu'nda konuştu

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili telaffuz ettikleri bir rakam olmadığını, komisyonda, konfederasyon tarafından belirlenen 7 bin 785 lira açlık sınırının üstünü konuşacaklarını belirtti

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan son dakika asgari ücret zammı açıklaması:
AA

Atalay, bir otelde düzenlenen Türkiye Yol-İş Sendikası 12. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Programda konuşan Atalay, gündemdeki en önemli konunun asgari ücret olduğunu belirterek, sendikanın olduğu yerde asgari ücretin değil, ikramiyenin, yol parasının, çocuk parasının ve gıda yardımının konuşulması gerektiğini söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, masada asgari ücretlinin de bulunmasını istediklerini ifade eden Atalay, "Biz 4 dönemdir asgari ücretle ilgili bir teklif sunmuyoruz. Önce işveren ve devletin açıklamasını istiyoruz. Çünkü kamuoyu, TÜRK-İŞ'in ağzından bir rakam çıktığında o rakamdan aşağı inmeyeceğini biliyor." diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ BİR TEKLİFİMİZ YOK"

TÜRK-İŞ tarafından belirlenen açlık sınırının 7 bin 785 lira, yoksulluk sınırının da 10 bin 170 lira olduğunu belirten Atalay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz kamuoyunun önüne çıkıp 'TÜRK-İŞ 7 bin 785 lira açlık sınırının üstü konuşacak.' dedik. Ama bazı iyi niyetli olmayanlar, 'TÜRK-İŞ 7 bin 785 lira dedi.' diye bizi yargılıyorlar. Bizim asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok. Bir haftadır bununla uğraşıyoruz. O masada olmayan herkes görüş bildiriyor, bize katkı sağlıyor ama bunun bedelini biz ödüyoruz. Bana 'Pazarlık aşağıdan başlar mı?' diyorlar. Biz bunun üstünü konuşacağız, 8-9 olur, teklif önümüze bir gelsin. İnşallah bu son olur, o masada bir de asgari ücretli olur."

İleride siyasete girmeyi düşünmediğini aktaran Atalay, "Ben demir yollarının çırak işçisiyim. Dün de öyleydim bugün de böyleyim. Ben TÜRK-İŞ Başkanı'yım. Beni Türkiye seçiyor. Mevcut oyların 10 senedir yüzde 90’ını alıyorum. Beni, emeği düşürürlerse hepinizi düşürürler." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret konusunu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanlarıyla da konuştuklarını aktaran Atalay, istedikleri rakam uygun bulunmadığı takdirde masaya oturmayacaklarını kaydetti.

"TAŞERON SİSTEMİ ADİL DEĞİL"

EYT sorununun yıl sonuna kadar çözülüp ülke gündeminden kalkabileceğini belirten Atalay, taşeron meselesinin de çözülmesini istediklerini anlattı. Atalay, "Aynı aracın içinde işçilerden biri yemek yiyor, diğeri yiyemiyor. Bu adil mi, burada barış, huzur olur mu? Taşeronlara zaten para veriliyor, o parayı kendi işçinize verin, devletin çatısı altında olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"EMEKLİ MAAŞLARININ DÜZENLENMESİ GEREKİYOR"

Sendika olarak vergi konusunda da talepleri olduğunu söyleyen Atalay, işçilerden alınan vergilerin adil olmadığını söyledi.

Emekli maaşlarının da düzenlenmesi gerektiğini belirten Atalay, "20 bin lira emekli maaşı alan var, 4 bin lira emekli maaşı alan var, bu adil mi? Bayram ikramiyesi alırken kurban alınıyordu şimdi o parayla kurbanın iki bacağı alınıyor." ifadelerini kullandı.

"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA SORUNLAR VAR"

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar da Türkiye'deki önemli sorunlardan birinin iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan sorunlar olduğunu dile getirdi. Sendika olarak bir işçinin bile ölümünü kabul etmediklerini ifade eden Ağar, "Türkiye'ye yakışmayan bu tabloyu işçi, işveren, devlet olarak bir an önce değiştirmemiz gerekiyor." dedi.

TÜRK-İŞ Genel Kurulu'nun kıdem tazminatı konusundaki kararlılığının en büyük teminatları olduğunu belirten Ağar, şu görüşleri paylaştı:

"Yol-İş topluluğumuz, farklı istihdam biçimlerine, adil olmayan ücret uygulamalarına ve taşeron işçiliğine karşı etkin biçimde mücadele etmektedir. Karayollarında, köylere hizmet götürme birliklerinde, il özel idarelerinde ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan ancak kapsam dışı bırakılan taşeron işçilerin kadroya alınması için büyük çaba gösteriyoruz."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doların tarihinde bir ilk!
İŞ-YAŞAM Doların tarihinde bir ilk!
Hal uyuşmazlıklarında yeni sınır
İŞ-YAŞAM Hal uyuşmazlıklarında yeni sınır
SPK, iki şirketin halka arzını onayladı
İŞ-YAŞAM SPK, iki şirketin halka arzını onayladı
Ulaştırma, Tarım ve Milli Savunma bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi
İŞ-YAŞAM Ulaştırma, Tarım ve Milli Savunma bakanlıklarının ...
Eski Twitter çalışanlarından Musk'a ihtarname!
İŞ-YAŞAM Eski Twitter çalışanlarından Musk'a ihtar
Son dakika haberi ABD'de ÜFE beklentiyi aştı
İŞ-YAŞAM ABD'de ÜFE beklentiyi aştı
Etstur'dan çalışanlarına doğalgaz desteği
İŞ-YAŞAM Etstur'dan çalışanlarına doğalgaz desteği
Bakan Kurum açıkladı! Togg'un şarj cihazı sitelere de kurulacak - Otomobil Haberleri
İŞ-YAŞAM Togg'un şarj cihazı sitelere de kurulacak
Twitter'da milyarlarca hesap silinecek
İŞ-YAŞAM Twitter'da milyarlarca hesap silinecek
'2023'te birinci öncelik enflasyon'
İŞ-YAŞAM '2023'te birinci öncelik enflasyon'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.