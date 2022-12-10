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TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'tan asgari ücret açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Biz de asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız. İçimize sinen bir rakam olursa kararın altına imzamızı atarız. İçimize sinmeyen bir rakam olursa inanın o masadan kalkarız" dedi

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'tan asgari ücret zammı açıklaması
AA

İzmit'te bir otelde düzenlenen Türk Metal Kocaeli Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Kavlak, Kocaeli'nin alın terinin hiç kurumadığı ve metal emekçisinin mücadele ateşinin hiç sönmediği bir şehir olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir yıl önce 2 Ocak 2022'de Kocaeli'de yanan mücadele ateşiyle toplu sözleşme masasına oturduklarını anımsatan Kavlak, masadan ellerinde koca bir zafer, ceplerinde alın terinin karşılığı ve direne direne kazanmanın mutluluğuyla kalktıklarını vurguladı.

Kavlak, Türk Metal'in imzaladığı bütün sözleşmelerde başarılı olan bir sendika olduğunu, özellikle 2017 ve 2019'daki grup toplu sözleşmeleriyle tarih yazdıklarına işaret ederek, "Sonra korona denen bir bela yüzünden, pandemi koşullarını yaşamaya başladık. Herkes evine kapandı ama biz işimizin başındaydık. Canımız pahasına çalıştık." diye konuştu.

Salgınla birlikte ağırlaşan hayat şartları, giderek artan enflasyon, durgunluk ve üretim krizlerinin herkesten önce emekçileri vurmaya başladığını anlatan Kavlak, "Biz bütün önlemlerimizi zamanında alarak, en ufak bir ücret kaybına bile uğramadan bu süreci atlattık. Bu süreçte hiçbir emekçi arkadaşımız işsiz kalmadı, ücretini eksik almadı. Ancak her işçinin böyle bir sendikası yok. Arkasında dağ gibi duran bir kalesi yok." ifadelerini kullandı.

"İÇİMİZE SİNEN BİR RAKAM OLURSA KARARIN ALTINA İMZAMIZI ATARIZ"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kurulduğunu ve çarşamba günü ilk toplantısını yaptığını hatırlatan Kavlak, "Herkes asgari ücretin kaç lira olacağıyla meşgul. Elbette ki insanlar yerden göğe kadar haklı. Biz de asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız. İçimize sinen bir rakam olursa kararın altına imzamızı atarız. İçimize sinmeyen bir rakam olursa inanın o masadan kalkarız." değerlendirmesinde bulundu.

Kavlak, asgari ücret masasında başka bir konu için de mücadele edeceklerine dikkati çekerek, herkesin canını yakan vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceklerini bildirdi.

Türkiye'de ücretli çalışanlar üzerinde ağır bir vergi yükü olduğunu vurgulayan Kavlak, artık adil bir vergi sistemi istediklerini ifade etti.

Kavlak, Türk Metal Kocaeli Şubesi'nin yeni bir enerjiyle emek mücadelesine devam ettiğini dile getirerek, aday olmayan mevcut şube başkanı Yakup Yıldız'a sendikal mücadeleye verdiği katkılar için teşekkür etti.

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