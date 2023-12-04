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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜRK-İŞ'ten 'açlık sınırı' açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        TÜRK-İŞ'ten 'açlık sınırı' açıklaması

        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın verdiği bir röportajın ardından, 'açlık sınırı'nın asgari ücret tespit toplantılarında taban olarak kabul edileceğiyle ilgili haberler çıkması üzerine TÜRK-İŞ'ten açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 11:05 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:05
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        TÜRK-İŞ'ten 'açlık sınırı' açıklaması
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        TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklama şöyle:

        "TÜRK-İŞ Genel Kurulu’nda Genel Başkan Ergün ATALAY, Asgari Ücret ile ilgili özel bir televizyon kanalına verdiği röportajında muhabirin Açlık Sınırı ile ilgili sorusu üzerine; “Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok.” ifadelerini kullanmıştır.

        Bu açıklamanın üzerine kamuoyunda, ‘TÜRK-İŞ’in 2024 yılı Asgari Ücret ile ilgili taban fiyatı belli oldu’ ya da ‘TÜRK-İŞ’in Asgari Ücret teklifi netleşti’ şeklinde çıkan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.

        Komisyon toplantılarının ardından masada bulunan komisyon üyeleri bu kararı verecektir.

        Kamuoyuna duyurulur, saygılarımızla…

        TÜRK-İŞ YÖNETİM KURULU"

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