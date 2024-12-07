TÜRK-İŞ'ten IMF ve MÜSİAD'a asgari ücret tepkisi: "Yapılan bu açıklamalar kabul edilemez"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, asgari ücret, emekli aylıkları ve kamuya işçi alımı konularına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"IMF'NİN VE MÜSİAD'IN AÇIKLAMALARI ÜLKE GERÇEKLERİYLE BAĞDAŞMIYOR"

Asgari ücret artışının enflasyonun nedeni olmadığını belirten Alemdar, şunları kaydetti:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret konusunda, IMF'nin 'asgari ücret artışı enflasyonu artırmamalı' ve MÜSİAD'ın 'asgari ücret artışı yüzde 25'i geçmemeli' şeklindeki açıklamaları ülke gerçekleriyle bağdaşmıyor. Ülkemizde ekonomik kriz ve hayat pahalılığının her geçen gün arttığı, başta asgari ücretliler olmak üzere halkımızın büyük bir sıkıntı içinde yaşadığı bu dönemde, yapılan bu açıklamalar kabul edilemez."