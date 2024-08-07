TÜRK-İŞ'ten zam talebi

Türk-İş Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda çalışma hayatının güncel sorunları masaya yatırıldı.

Ocak ayı başlangıçlı toplu iş sözleşmelerine uygulanan yüzde 24,73 oranının diğer aylarda başlayan sözleşmelere de uygulanması için ek çerçeve anlaşma protokolü imzalanması talebi vurgulandı.

“VERGİDE ADALET SAĞLANMALI”

Toplantının en önemli başlıklarından birisi de "vergide adalet" konusu oldu. Türk-İş Başkanlar Kurulu, vergide adaletin sağlanması, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerektiği belirtildi. Vergi sisteminin 2025 merkezi yönetim bütçe kanunu görüşmelerinde gelir adaleti dikkate alınarak yeniden düzenlenmesinin talep edildiği ifade edildi.