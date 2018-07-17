Türk kahvesinin cilde faydaları saymakla bitmez. Ciltteki ölü deriyi arındırır. Siyah nokta oluşumunu önler. Kuru ciltleri nemlendirir. Eğer kahvenin ciltteki etkisini bilmiyorsanız sizler için bir araya getirdiğimiz Türk kahveli yüz maskelerine bir şans vermelisiniz.

CİLDİ BESLEYEN YUMURTALI TÜRK KAHVELİ MASKE MALZEMELERİ VE YAPILIŞI

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 yumurta

1 çay kaşığı esmer şeker

Bir kaseye yumurtayı kırdıktan sonra diğer malzemeleri ekleyin ve iyice karıştırın. Daha sonra dudak ve göz çevresi dışında kalan bölgelere parmak uçlarınızla masaj yaparak sürün. 20 dakika sonra, maske cildinizde kuruyunca cildi ilk ılık, daha sonra soğuk suyla yıkayın. Haftada 1 kez bu maskeyi yapabilirsiniz.

YOĞURTLU YÜZ MASKESİ TARİFLERİ

YAĞLI CİLTLER İÇİN TÜRK KAHVELİ MASKE MALZEMELERİ VE YAPILIŞI

1 tatlı kaşığı kahve telvesi

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 yemek kaşığı yoğurt

Malzemeleri iyice karıştırın. Cilde dairesel hareketlerle uygulayın. 20 dakika cildinizde beklettikten sonra ılık suyla yıkayın.

CİLT SIKILAŞTIRAN TÜRK KAHVELİ MASKE MALZEMELERİ VE YAPILIŞI

1 tatlı kaşığı öğütülmüş kahve

2 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı karbonat

Tüm malzemeleri hamur kıvamı oluşunana kadar bütün malzemeleri karıştırın. Yüzünüze ve boynunuza nazik dairesel masaj hareketleriyle uygulayın. 20 dakika kadar bekletip sonra cildinizi ilk ılık, sonra soğuk suyla temizleyin.

SİYAH NOKTALARA İYİ GELEN TÜRK KAHVELİ MASKE MALZEMELERİ VE YAPILIŞI

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

Göz kararı maden suyu

Bir kasede kahveyle Hindistan cevizi yağını karıştırın. Üzerine göz kararı maden suyunu ilave edin. Yüzünüze masaj yaparak uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra cildinizi bol suyla yıkayın.

BESLEYİCİ TÜRK KAHVELİ MASKE MALZEMELERİ VE YAPILIŞI

Yarım bardak taze çekilmiş kahve

1/4 bardak yulaf ezmesi

Yarım bardak bal

1 adet E vitamini kapsülü

Tüm malzemeleri karıştırın. Yüzünüzü ve boynunuzu yıkadıktan sonra maskeyi hafifçe cildinize masaj yaparak uygulayın. Birkaç dakika bekletin sonra cildinizi ilk ılık, daha sonra ise soğuk suyla ile durulayın.