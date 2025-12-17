Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.316,34 %-0,29
        DOLAR 42,7233 %0,06
        EURO 50,0601 %-0,25
        GRAM ALTIN 5.934,54 %0,42
        FAİZ 38,10 %-0,24
        GÜMÜŞ GRAM 90,45 %3,46
        BITCOIN 86.746,00 %-1,14
        GBP/TRY 56,9120 %-0,72
        EUR/USD 1,1709 %-0,32
        BRENT 59,68 %1,29
        ÇEYREK ALTIN 9.702,97 %0,42
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk Kestanesi Chobani ile New York’ta - İş-Yaşam Haberleri

        Türk Kestanesi Chobani ile New York’ta

        Hamdi Ulukaya, Türkiye'de kış aylarında sokak kültürünün önemli bir parçası olan kestane geleneğini New York'a taşıdı. Chobani Cafe'nin önünde kurulan kestane arabasıyla Türk kış geleneği SoHo'da New Yorklularla buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 11:24 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kestanesi New York'ta
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        New York’ta Chobani Cafe’nin önüne Türk bayrağı detaylı kestane arabası konuldu.

        Türkiye’de sokaklarda görülen klasik kestane arabasının birebir aynısı olarak hazırlanan bu düzenekte yer alan Türk bayrağı detayı, geleneğin kökenine sadık kalındığını ve Türkiye’ye özgü bir sokak kültürünün New York’ta gururla temsil edildiğini gösteriyor.

        Türk kültürüne ait bu gündelik gelenek, New York’ta farklı bir bağlamda karşılık bulurken, yalnızca bir yiyecek olarak değil; paylaşmanın, mevsimle kurulan ilişkinin ve sokakta yan yana gelmenin ifadesi olarak sunuluyor.

        Chobani Cafe’nin Aralık ayına özel menüsünde yer alan bir diğer dikkat çekici lezzet ise salep. Süt, gül suyu, tarçın ve Antep fıstığıyla hazırlanan bu geleneksel içecek, Türkiye’nin yüzyıllardır süregelen kış içeceklerinden birini New Yorklularla buluşturuyor. Böylece salep, Anadolu’nun hafızasını, mevsimle kurduğu ilişkiyi ve sıcaklık duygusunu kilometrelerce öteye taşıyor.

        Chobani Cafe’nin Aralık ayına özel hazırladığı içeceklerden elde edilen tüm gelir ise New York’ta faaliyet gösteren Lower Eastside Girls Club adlı sivil toplum kuruluşuna bağışlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Sındırgı ve Simav için Santorini benzetmesi!
        Sındırgı ve Simav için Santorini benzetmesi!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!
        Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım