Türk Kestanesi Chobani ile New York’ta

New York’ta Chobani Cafe’nin önüne Türk bayrağı detaylı kestane arabası konuldu.

Türkiye’de sokaklarda görülen klasik kestane arabasının birebir aynısı olarak hazırlanan bu düzenekte yer alan Türk bayrağı detayı, geleneğin kökenine sadık kalındığını ve Türkiye’ye özgü bir sokak kültürünün New York’ta gururla temsil edildiğini gösteriyor.

Türk kültürüne ait bu gündelik gelenek, New York’ta farklı bir bağlamda karşılık bulurken, yalnızca bir yiyecek olarak değil; paylaşmanın, mevsimle kurulan ilişkinin ve sokakta yan yana gelmenin ifadesi olarak sunuluyor.

Chobani Cafe’nin Aralık ayına özel menüsünde yer alan bir diğer dikkat çekici lezzet ise salep. Süt, gül suyu, tarçın ve Antep fıstığıyla hazırlanan bu geleneksel içecek, Türkiye’nin yüzyıllardır süregelen kış içeceklerinden birini New Yorklularla buluşturuyor. Böylece salep, Anadolu’nun hafızasını, mevsimle kurduğu ilişkiyi ve sıcaklık duygusunu kilometrelerce öteye taşıyor.