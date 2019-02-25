Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden derlenen verilere göre, Türkiye limanlarında 2017’de 10 milyon 10 bin 536 TEU konteyner elleçlendi. Rakam 2018’de yüzde 8 artarak 10 milyon 843 bin 998 TEU olarak gerçekleşti.
Türk limanlarında geçen yıl elleçlenen yüklerin 8 milyon 419 bin TEU’su ithalat ve ihracat yükü, 1 milyon 489 bin TEU’su transit yük, 935 bin TEU’su da kabotaj yükü olarak kayıtlara geçti.
Geçen yıl ihracat, kabotaj ve transit yüklemelerinde oluşan toplam yükleme ise 5 milyon 457 bin TEU oldu.
İthalat, kabotaj ve transit boşaltmadan oluşan toplam boşaltma da 5 milyon 386 bin TEU konteyner olarak kayıtlara geçti.
Konteyner elleçlemede ilk sırada 3 milyon 169 bin TEU ile Ambarlı Limanı yer aldı. Bunu 1 milyon 662 bin TEU ile Mersin ve 1 milyon 597 bin TEU ile Kocaeli limanları izledi.
KONTEYNER ELLEÇLEMEDE İHRACAT ETKİSİ
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde korumacılık rüzgarlarının estiğini, bunun ticari hareketliliği de olumsuz etkilediğini kaydetti.
Öztürk, "Dünya genelinde gemi ve konteyner hareketliliğinde bir azalma var. Tüm ekonomik dalgalanmalarda ilk etkilenen deniz taşımacılığıdır. Buna rağmen Türkiye'deki konteyner elleçlemesinde bir artış var. Bunun nedeni ise Türkiye'nin ağustos ayından itibaren yaşamış olduğu kur saldırılarından sonra ihracatımızın artması. İthalatta ise tam tersi bir düşüş gözlendi." diye konuştu.
Dökme yüklerde navlun maliyetlerin düştüğünü, konteyner fiyatlarının ise yükseldiğini belirten Öztürk, "İthalat Türkiye'ye az geldiği için ihracatı karşılamak için konteyner olması lazım. Bunu da iki türlü çözebilirler. Ya boş konteyner depolanması lazım ya da ithalattan gelen yükün bir an önce boşaltılıp ihracata ayrılması lazım. Bir miktar konteyner azlığı söz konusu ancak çok fazla bir sıkıntı gözükmüyor." değerlendirmesinde bulundu.
"BU YIL LİMANLARDAKİ HAREKETLİLİK DEVAM EDECEK"
Öztürk, bu yıl ihracattaki artışla birlikte limanlardaki hareketliğinin de devam edeceğini söyledi.
Liman Tek Pencere Uygulaması hakkında bilgi veren Öztürk, şunları kaydetti:
"Dünya genelinde teknoloji çok gelişti. Türkiye de bu teknolojiye ayak uyduran bir yapıda. Bu uygulama sayesinde sitem çok basit bir hale geldi. Bütün işlemler çok rahat bir şekilde yapılıyor. Aradaki kırtasiyecilik son buldu. En önemlisi zaman kaybını önlüyor. Sektör temsilcileri olarak bu sistemin getirilmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz."
Türkiye genelinde geçen yıl TEU cinsinden (1 TEU 20 feet'lik koyteyneri ifade etmekte olup 34 metreküplük bir hacme sahiptir) en fazla konteyner elleçlenen 10 liman ise şöyle sıralandı:
|LİMAN BAŞKANLIĞI
|KONTEYNER ELLEÇLEMESİ (TEU)
|Ambarlı Limanı
|3.169.535
|Mersin Limanı
|1.162.360
|Kocaeli Limanı
|1.597.620
|Tekirdağ Limanı
|1.084.196
|Aliağa Limanı
|944.705
|Gemlik Limanı
|854.698
|İzmir Limanı
|610.908
|İskenderun Limanı
|512.300
|Antalya Limanı
|190.841
|Samsun Limanı
|69.235
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