FED faiz artırımları konusunda hızlanacağının işaretlerini vermişken kısa sürede bundan geri adım attı. FED bölgesel başkanlarının dile getirmeye başladıkları faiz artırımında durma tartışmasını FED Başkanı Jerome Powell netleştirdi. FED 2019’da yavaşlayacak. Üç hatta dört faiz artırımı beklenirken şimdi bu beklenti yarı yarıya budandı. Artık FED’in gelecek yıl çeyrek bazda 1.5 faiz artırımı yapacağına ihtimal veriliyor.

-Piyasalar öncelikle ticaret savaşlarından, sonra da küresel ekonominin yavaşlaması ve FED’in faiz artırımlarının hızlanacağından korkarak ekim ve kasımda güçlü satışlar yaptı. Gelişmiş borsalar yüzde 9, gelişmekte olan borsalar yüzde 7 değer kaybetti.

-Ekimde “nötr faizden çok uzağız” diyen ve piyasaları iki aya yakın korkutan FED Başkanı Powell önceki akşamki konuşmasında ise tavır değiştirdi. Başkan Trump’ın çıkışı mı yoksa ekonomik gelişmeler mi ya da ikisi birden mi etkili oldu bilmiyoruz. Ama bu kez “doğal faizin hemen altındayız" diyerek piyasaları sevindirdi.

- ABD borsaları yüzde 2.5’un üzerinde arttı. Gelişmekte olan borsaların günlük primi de yüzde 2.4’e vardı. Dolar endeksi yüzde 1’i yakın değer kaybetti, ABD 10 yıllık faizi de bir günde yüzde 2.5 azalmayla yüzde 3 oranının altına indi.

-Doların değer kaybı ve faizlerin gevşemesi karşısında altın fiyatları yüzde 1.4 oranında toparlandı. Emtialar da petrol hariç yüzde 0.7 değerlendi. Gelişmekte olan ülke paraları dolar karşısında yüzde 1.1 artışla JP Morgan EM FX olarak 62.831’e kadar yükseldi.

EN OLUMLU ETKİLENEN TÜRKİYE

-Türkiye ise bu gelişmelerden en olumlu etkilenen piyasalardan biri.Çünkü ekonomisi dolara ve dış kaynağa çok duyarlı. Dış borç ödemelerinin ve ithalatın daha çoğu dolar üzerinden ve doların değerinin artmasına geçit verilmeyecek. Başkan Trump böyle istiyor ve FED de bu isteğe karşı fazla direnemeyecek ve uyacak gibi görünüyor.

-Dış kaynak ihtiyacı en yüksek ekonomilerden biri ve bunun maliyetinin artışında frene basılacak.

Bu nedenledir ki zaten, sepet kur Türk Lirası karşısında dün en düşük düzeyine göre en yüksekten yüzde 2.4’e varan bir değer kaybı yaşadı.

-Dolar/TL 5.1320’ye kadar düştü. 13 Ağustos’ta 7.2393’le rekor kıran kur 3.5 ay sonra yüzde 29 geriledi.

Türk Lirası ise 13 Ağustos’ta yüzde 47.5 devalüe olmuşken, sonraki dönemde dolara karşı yüzde 41 değer kazandı.

HESAP KİTAPTA REVİZYON ZAMANI

-FED’in faizi artırımında frene basacağının işaretini vermesi piyasalarda düğün bayram etkisi yarattı. Bu kutlama biraz daha devam edebilir.

Ama FED’deki değişiklik ihtimali tek başına her şeyi sil baştan kurgulamak anlamına gelmez. Olsa olsa hesap kitapta bir ince ayar yapmayı gerektirir.

-Doların değeri, gelişmiş büyük paralara karşı da gelişmekte olan ülke paralarına karşı da Trump başta olduğu sürece pek artmayacak.

-ABD faizleri hızla yükselmeyecek. Buna bağlı olarak Libor faizlerindeki yükseliş de mola almış olabilir.

Bu gelişmeler karşısında gelişmekte olan ülkelere yönelik risk alma iştahı canlanabilir.

AMA G-20’Yİ DE GÖRELİM

-Bundan daha iyisinin devamı nasıl gelir? Ancak hafta sonu G-20 Zirvesi’nden pozitif haberlerin gelmesiyle ABD ile Çin’in ticaret savaşında da frene bastıklarının anlaşılmasıyla olabilir. Bu durumda dışarıdan gelecek pozitif atmosferin yardımıyla Türkiye varlıklarında ve TL’de daha da değerlenmenin devamı gelebilir.

-Zirveden gelebilecek negatif haber de elbette pişmiş aşa su katma etkisi yaratabilir. Hatta görüşmelerin tıkanması ve köprülerin atılması gibi bir durum söz konusu olursa, piyasalarda şok etkisi de yaratabilir.

-FED ile Trump arasındaki denge de son gelişmelerin ardından ABD başkanı lehine olmaya başlayabilir.

TRUMP NE YAPMAK İSTİYOR?

FED faiz artırmaya kalktıkça Başkan Trump da eleştirilerinin dozunu yükseltmeye devam edecek gibi. Eleştirmekle olmaz faizi artırma yetkisi FED’in elinde denilebilir. Ama Başkan’dan gelen bu eleştiriler de FED’in politikasının etkisini tırpanlayacak.

-Bu etkiyi telafi etmenin yolu da beklenenden ve tahmin edilenden daha fazla faiz artışına gitmek olur. Bu da 2020 seçimleri sonrasına sarkar. Seçim sonrasına sarkan faiz artırımları ise seçilmesi halinde Trump’ı fazla ilgilendirmeyebilir.

-Çünkü ikinci kez seçilmesinin ardından Trump’ın üçüncü seçime girme ihtimali anayasa gereğince yok. Şimdiden eleştirileriyle yaptığı şey ise faiz artırma döneminde para politikasının etkinliğini kırarak büyümeyi azami yapmaktır.

-Seçmenin gönlünü hoş tutup sandıkta istediğini aldıktan sonra yüksek enflasyonun külfetine katlanmak, bir daha seçilmeyi hedeflemeyen bir siyasetçi için kolay diye düşünüyoruz. Hiç olmazsa yine FED’i suçlar, olur biter.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ