Dolar/TL'de FED Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla hız kazanan gerileme sonrası kur 5.1350 seviyesine kadar devam ederken, TL dolar karşısında en iyi performansı gösteren para birimi konumuında.

FED tutanaklarının açıklanmasının ardından dolar kurunda hafif yükseliş görülse de 5.15 bandındaki seyir devam ediyor. Ayın son gününde, 30 Kasım sabahı döviz kurlarında dolar 5.1586, euro ise 5.8839 TL'de

ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizinin şu anda sağlıklı ABD ekonomisini ne hızlandıran ne de frenleyen seviye tahminlerinin "hemen altında" olduğunu belirterek, yatırımcılara güçlü bir iyimserlik sağladı.

Birçok yatırımcı Powell'ın açıklamalarını Fed'in üç yıllık sıkılaştırma döngüsünün sona yaklaşmakta olduğunun sinyali olarak nitelendirdiler.

Gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performansı gösteren TL'nin pozitif ayrışmasındaki bir diğer neden olarak da, Eylül'den bu yana TCMB'nin uyguladığı sıkı para politikası ve dış ilişkilerdeki iyileşmeye dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, küresel konjonktürün destekleyici olduğu, dış ilişkilerde pürüz çıkmadığı ve para politikasında sıkı duruş sürdüğü sürece koşullar TL açısından pozitif olacağı görüşünde.

Piyasalarda izlenen bir diğer gelişme ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 liderler zirvesi için gittiği Arjantin'deki temasları ve ticaret savaşındaki gelişmeler.

Çin ve ABD liderleri Cumartesi günü görüşecek.





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