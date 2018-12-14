Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel 12 Aralık Mağazacılar Günü nedeni ile yaptığı açıklamada, BMD üyesi 407 markanın yurt içinde 70 bin, yurt dışında da yaklaşık 4 bin mağazada 400 bin kişiyi istihdam ettiğini hatırlattı. Çalışanların ’12 Aralık Mağazacılar Günü’nü kutlayan Öncel, “Biz 400 bin çalışanımızla çok büyük bir aileyiz. Onları markalarımızın gerçek yüzleri olarak görüyor ve kendileri ile her zaman gurur duyuyoruz” dedi.
MARKALARIN 2018 CİROLARINDA YÜZDE 15 – 30 BÜYÜME GÖZLEMLEDİK
Sinan Öncel, açıklamasında BMD üyesi markaların 2018 performansları ve 2019 beklentileri hakkında da bilgi verdi. BMD üyelerinin 2018 cirolarında önceki yıla göre yüzde 15 ile yüzde 30 arasında büyüme gözlemlediklerini bildiren Öncel, sözlerini şöyle noktaladı:
“Reel büyümenin ise yüzde 5 – 10 civarında olduğunu söyleyebiliriz. İç pazarda belli bir noktaya ulaşan doygunluk ve kârlılığın çok düşmesi nedeni ile 2019’da da yurt dışı ağırlıklı büyüme stratejisine devam edeceğiz. Markalarımız bünyelerindeki yetişmiş insan gücünün bir bölümünü yurt dışı operasyonlarda değerlendirecekler. Halen BMD üyesi 106 markanın 117 ülkede mağazaları ve satış noktaları bulunuyor. Bazı ülkelerde pazar lideri konumunda bulunan markalarımızın yurt dışı mağaza sayısı 2018 sonu itibarı ile 4000’e ulaşacak. 2019’da en az 500 yeni mağaza açarak sayıyı 4 bin 500’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.”
Öte yandan Sinan Öncel ve BMD Yönetim Kurulu üyelerinin ’12 Aralık Mağazacılar Günü’ için hazırladıkları ve sosyal medyada paylaşılan video büyük beğeni topladı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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