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AA

Ticaret Bakanlığının desteği ve İstanbul İhracatçı Birliklerinin (İİB) organizasyonuyla bu ay gerçekleştirilecek "Furnistry 2020 Alım Heyeti (Furnistry 2020 Furniture&Industry Meetings)" organizasyonu, Türk ve dünya mobilya sektörü temsilcilerine kapılarını açmaya hazırlanırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ülkelerde iptal edilen fuarlara katılamayan firmalar İstanbul'daki etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor.

Derlenen bilgiye göre, Türk mobilya sektörü, yüksek katma değerli, yenilikçi tasarımlarıyla markalı üretim ve ihracat yapabilme kapasitesini geliştirme konusunda artan bir ivmeyle yol almaya devam ediyor.

Geçen yıl itibarıyla 3 milyar doları aşan ihracatla Türkiye ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sağlayan sektör, dünyanın belli başlı ihracatçı ülkeleri arasında yer alma konusunda iddiasını sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından, Türk mobilyası ile "Türk malı" imajının kalitesi, tasarımı ve stiliyle ön plana çıkarak, dünya pazarlarındaki konumunu güçlendirmesi için mikro girişimlerden büyük ölçekli firmalara kadar destekler sunuluyor.

ORGANİZASYONA TİCARET BAKANLIĞI DESTEK SAĞLIYOR

Bu kapsamda bakanlığın destekleri, İİB'nin organizasyonuyla mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalar, yurt dışından gelen alıcılarla buluşturulacak. 26-29 Mart'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde Furnistry 2020 Alım Heyeti organizasyonu gerçekleştirilecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle önde gelen mobilya fuarları iptal edilirken, Türkiye'de herhangi bir vakanın çıkmaması, fuarın daha da ilgi görmesini beraberinde getirdi.

Sektördeki alıcıların fuar takvimlerinde ortaya çıkan boşluğun değerlendirilmesine olanak sağladığı için çok sayıda ülkeden firma organizasyona katılacaklarını bildirdi.

Furnistry 2020'nin sektörün yeni pazarlara açılmasına ve ihracatını geliştirmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

42 ÜLKEDEN SEKTÖR PAYDAŞLARI BULUŞACAK

Söz konusu organizasyon kapsamında 300'ün üzerinde ihracatçı firma ürünlerini sergileme ve 42 ülkeden gelecek iş insanlarıyla görüşme yapma fırsatı bulacak.

Organizasyon kapsamında döşeme mobilyalar, yatak, masa-sandalye, açık hava-çocuk-ofis-ev mobilyaları, mobilya yan sanayi, aksesuarlar, orman ürünleri, ahşap teknolojisi ürünleri ve mobilya tasarımları sergilenecek.

ABD, Almanya, Hindistan, İngiltere, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Meksika, Nijer ve Güney Afrika'nın da aralarında olduğu 42 ülkeden sektör profesyonelleri etkinlikte bir araya gelecek.