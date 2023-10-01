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        Haberler Yaşam Türk mutfağının geleneksel lezzeti: Yüksük çorbası nasıl yapılır, tarifi nedir?

        Türk mutfağının geleneksel lezzeti: Yüksük çorbası nasıl yapılır, tarifi nedir?

        Geleneksel Türk mutfağının en özel çorbalarından biri olan yüksük çorbası, lezzetiyle çok sevilen bir tariftir. Peki, yüksük çorbası nasıl yapılır, tarifi nedir? İşte tüm püf noktalarıyla yüksük ya da bir diğer adıyla mantı çorbasının tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 16:07 Güncelleme: 01.10.2023 - 16:07
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        Malzemelerini hazırladıktan sonra hızlıca yapabileceğiniz, pratikliği sayesinde sizi yormayacak ama bir kâse ile sizi doyurmayı da başaracak enfes bir lezzet: yüksük çorbası. Türk mutfağının geleneksel çorbalarından olan ve adını, mantı hamurunun küçük yuvarlaklar haline getirilmesinde alan yüksük çorbasına bazı yörelerde mantı çorbası da denir.

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        YÜKSÜK ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

        2 yemek kaşığı domates salçası

        2 yemek kaşığı tereyağı

        3,5 su bardağı dondurulmuş mantı

        2 su bardağı haşlanmış nohut

        6,5 su bardağı et suyu

        3 çay kaşığı kuru nane

        2 çay kaşığı tuz

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        Kaç Kişilik: 4-5

        Hazırlama Süresi: 10 dakika

        Pişirme Süresi: 20 dakika

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        YÜKSÜK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

        Tereyağını bir tencerede hafif eritin.

        Üzerine salçayı ilave edin.

        Birkaç dakika kavurun.

        Üzerine et suyunu ilave edin.

        Kaynamaya bırakın.

        Et suyu kaynadığında, içerisine mantıları ve haşlanmış nohutları atın.

        Ardından tuz ve naneyi ekleyin.

        Mantılar yumuşayana dek pişirin.

        Sıcak olarak servis edin.

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        YÜKSÜK ÇORBASI PÜF NOKTALARI

        Mantıları hazır almak yerine kendiniz yaparsanız daha lezzetli olacaktır.

        Nohutları konserve olarak kullanabilirsiniz, daha pratik olacaktır.

        Et suyu yerine bulyon da tercih edebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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