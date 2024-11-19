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        Haberler Dünya Avrupa Türk öğrenciler vize alamadı! İtalya Dışişleri Bakanı'ndan açıklama | Dış Haberler

        Türk öğrenciler vize alamadı! İtalya Dışişleri Bakanı'ndan açıklama

        İtalya'da eğitim hakkı kazanmalarına rağmen vize alamadıkları için ülkeye gidemeyen öğrencilerin durumu ile ilgili İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani "Vize başvurusu zaman alan bir şeydir. Biz (konsolosluklarda) çalışan sayısını arttırmak için çalışıyoruz. Vize talepleri çok olduğunda konsolosluklar mümkün olduğunca çalışıyorlar." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 23:18 Güncelleme: 19.11.2024 - 23:18
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        Türk öğrenciler vize alamadı! İtalyan Bakan'dan açıklama
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        İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, vize başvurularının zaman alabileceğini belirterek, Türk öğrencilerin İtalya'da eğitim görmek istemeleri konusunda kendileri açısından engel teşkil eden durum olmadığını söyledi.

        Romadaki Dışişleri Bakanlığı binasında bu yıl 9uncusu düzenlenen "Dünyada İtalyan Mutfağı Haftası"nın tanıtımına katılan Bakan Tajani, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "VİZE BAŞVURUSU ZAMAN ALAN BİR ŞEYDİR"

        AA muhabirinin, İtalyan üniversitelerinde farklı programlara kabul alan ancak vizeleri çıkmadığı için bu ülkeye gidemeyen öğrencilerin ve velilerinin, geçen hafta İtalyanın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yaptığı protestoyu ve bazı öğrencilerin 5 aya yakın süredir başvurusuna yanıt beklediğini hatırlatması üzerine Tajani, "Vize başvurusu zaman alan bir şeydir. Biz (konsolosluklarda) çalışan sayısını arttırmak için çalışıyoruz. Vize talepleri çok olduğunda konsolosluklar mümkün olduğunca çalışıyorlar." dedi.

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        "BİZİM AÇIMIZDAN KESİNLİKLE ENGEL YOK"

        Tajani, bu durumun Türkiye'de yaşanabildiği gibi dünyanın farklı bir yerinde de olabileceğini ifade ederek, "Birçok konsolosluk, vize talepleriyle dolup taşıyor ve kendilerinden istenileni her zaman hızlı bir şekilde yerine getiremiyor ama Türk öğrencilerin İtalyaya gelip okumak istemeleri konusunda bizim açımızdan kesinlikle engel yok." diye konuştu.

        İtalyada eğitim hakkı kazanmalarına rağmen vize alamadıkları için bu ülkeye gidemeyen bazı öğrenciler, aileleriyle beraber 14 Kasımda bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklamasıyla duruma tepki göstermişti. İstanbuldakine benzer bir protesto bugün de İtalyanın İzmir Konsolosluğu önünde yapılmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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