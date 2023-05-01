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Türk otomotiv sektörü Brezilya'yı radarına aldı

Brezilya'da 25-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen "Automec Feira" fuarına Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından milli katılım yapıldı. OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, Geçen yıl Türkiye'nin toplam ihracatının 1 milyar dolarının Brezilya'ya yapıldığını, Brezilya'dan ise 4,8 milyar dolarlık ithalat sağlandığını bildirdi. Sabuncu, "Brezilya'nın geçen yıl tüm ürün grupları bazından en fazla ithal ettiği 5'inci ürün grubu tedarik sanayi ürünleri oldu. Biz ise Brezilya'ya yaptığımız ihracatla ülkenin bu ürün grubundaki ithalatından yaklaşık yüzde 1,6 pay almayı başardık. Amacımız otomotiv sektörümüzün Brezilya'ya olan ihracatını artırmak" dedi

Türk otomotiv sektörü Brezilya'yı radarına aldı
HABERTURK.COM

Türk otomotiv sektörü, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında yer alan 18 ülkeden biri olan Brezilya'yı radarına aldı.

Program kapsamında stratejik bir yeri olan Brezilya'da 25-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen "Automec Feira" fuarına Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından milli katılım yapıldı. Fuara katılan 21 Türk firması 147 yabancı firma ile B2B görüşmeler gerçekleştirdi

Fuarı değerlendiren OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, dünyanın yükselen ekonomilerinden biri olan Brezilya'nın dünya çapında büyük otomobil pazarlarından birine ev sahipliği yaptığına dikkat çekti.

210 milyonu aşkın bir nüfusa sahip Brezilya'nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Sabuncu, "Brezilya'nın 2022 yılı itibariyle toplam motorlu araç üretimi bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 2 milyon 369 bin 769 adet olarak gerçekleşti. Brezilya bu rakam ile dünyanın 8'inci büyük motorlu araç üreticisi konumunda. Brezilya'nın otomotiv ithalatı pandemi döneminde 10 milyar doların altına gerilerken, sonrasında toparlanarak 2022 yılında 16 milyar doların üzerine yükseldi. Ülkenin en fazla ithalat ettiği otomotiv grubu 7,5 milyar dolarla tedarik sanayi ürünleri. Bu ürünü 3,6 milyar dolar ile binek otomobiller 3,3 milyar dolar ile eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar izliyor" dedi.

'BREZİLYA TEDARİK ÜRÜNLERİ İTHALATINDA YÜZDE 1.6'LIK PAY ALIYORUZ'

Geçen yıl Türkiye'nin toplam ihracatının 1 milyar dolarının Brezilya'ya yapıldığını, Brezilya'dan ise 4,8 milyar dolarlık ithalat sağlandığını ifade eden Sabuncu, "Brezilya'ya geçen yıl yaptığımız otomotiv ihracatımız ise 119 milyon dolar oldu. Son yıllarda Brezilya'ya yönelik otomotiv ihracatımızın tamamına yakını tedarik sanayi ürünlerinden oluştu. 2022 yılında bu ülkeye ana sanayi ihracatımız yaklaşık 700 bin dolar olurken, tedarik sanayi ihracatımız 118,3 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Brezilya'nın, Güney Amerika'daki en büyük motorlu araçlar pazarı olduğuna değinen Sabuncu, "Özellikle tedarik sanayi ihracatçılarımız açısından önemli bir alternatif pazar konumunda yer alıyor. Brezilya'nın geçen yıl tüm ürün grupları bazından en fazla ithal ettiği 5'inci ürün grubu tedarik sanayi ürünleri oldu. Bu ürün grubunda yaklaşık 7,5 milyar dolarlık alım yaptı. Biz ise Brezilya'ya yaptığımız ihracatla ülkenin bu ürün grubundaki ithalatından yaklaşık yüzde 1,6 pay almayı başardık. Amacımız gelişen ticaretimizle birlikte otomotiv sektörümüzün Brezilya'ya olan ihracatını artırmak ve Brezilya'nın ithalatında en çok tercih ettiği ülkelerin başında olmak" hedefini paylaştı.

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