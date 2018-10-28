Mehmet Günsür, Tuba Ünsal, Muzaffer Tema, Derya Arbaş, Saadet Işıl Aksoy ve Meltem Cumbul... Ortak noktaları, 'Bulunduğu kıyılardan ayrılmaya korkanlar okyanusların ötesindeki kutsal toprakları keşfedemezler' felsefesini kılavuz kabul edip yurt dışına açılmak için yoğun çaba göstermeleri. Hatta kimi bu uğurda eşinden boşandı, kimi Türkiye'deki kariyerini yerle bir etti. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, Türk oyuncuların yurt dışına açılma mücadelesini derledi
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Cuma günü yayınladığımız "24'üncü yabancı yapımıyla rekor tazeledi" başlıklı haberimizde Haluk Bilginer'in yurt dışındaki çalışmalarını haberleştirmiştik. Yabancı yapımlarda rol alan diğer oyuncular ise şöyle;
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MUZAFFER TEMA Ankara Devlet Konservatuvarı ve Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası'nda görev yaparken yakışıklıığıyla sinemacıların dikkatini çekti. Muzaffer Tema, 'Ruh Doktoru' karakterini canlandırdığı Aydın Arakon imzalı 'Çağlık' ile 1949'da başladığı oyunculukta kısa sürede ünlendi.
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8 yıl içinde 23 filmde rol almasına rağmen Yeşilçam'da oyunculuk yapmaktan tatmin olmayan Muzaffer Tema'nın tek amacı Hollywood oyuncusu olmaktı. 1957'de bütün mal varlığını satıp eşinden de boşanarak ABD'ye giden Muzaffer Tema, kısa süre içinde kendisine ünlü yıldızlardan oluşan bir çevre edindi.
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ABD'ye ayak bastıktan bir yıl sonra Hollywood yapımı 'Certain Smile' adlı filmde 'Pierre' karakterini canlandıran Muzaffer Tema'nın rolü fazla büyük değildi. Bu nedenle adı afişe yazılmadı.
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Muzaffer Tema, 'Drama Schooll'da oyunculuk dersleri alırken Robert Wagner ve Natalie Wood ile yakın arkadaş oldu. 1960'da 'Twelve To The Moon'da 'Certain Smile'den daha büyük bir rol için kameranın karşısına geçti.
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Bilim insanlarının aya gitme maceralarını konu edinen 'Twelve To The Moon'da Muzaffer Tema, 'Dr. Selim Halit' karakterini canlandırdı.
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Muzaffer Tema'nın Hollywood kariyeri 2 filmde kalırken dönemin en ünlü yıldızlarından olan Macar asıllı ABD'li oyuncu Zsa Zsa Gabor ile aşk yaşadı.
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DERYA ARBAŞ 2003'te yaşadığı Los Angels'ta geçirği kalp krizi nedeniyle 35 yaşındayken hayatını kaybeden Derya Arbaş, küçük yaşta başladığı oyunculukta 8 filmde başrol aldı.
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'Kuyucaklı Yusuf'daki 'Muazzez' ve 'Beyaz Bisiklet'teki 'Sedef' karakterleriyle dikkat çeken Derya Arbaş'da Hollywood'da oyunculuk yapma hırsına karşı koyamadı. Los Angeles'a yerleşerek iki yapımda rol aldı.
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Onlardan biri 'Revenge of the Nerds III: The Next Generation' adlı 1992 yapımı TV dizisi. Derya Arbaş, dizide kameranın karşısına 'Kurt Nert' karakteri için geçti. Derya Arbaş'ın rol aldığı bir diğer yabancı yapım 'Hang Your Dog in the Wind' adlı ABD filmi oldu.
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SAADET IŞIL AKSOY 2007 yapımı Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği 'Yumurta'daki 'Ayla' rolüyle 3 kez 'Genç Yetenek', 3 kez de 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü kazanan Saadet Işıl Aksoy da oyunculuğu sinemanın merkezi olan Hollywood'da yapmak isteyenlerden. Şansını denemek için 2008'De ABD'nin yolunu tuttu.
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Saadet Işıl Aksoy, gider gitmez de 'A Beautiful Life'da rol aldı. Bai Laing ile Dana Delany'in başrollerinde yer aldığı, beyazperdeye iki arkadaşın karanlık geçmişlerinin izlerini silmek için giriştikleri mücadeleyi yansıtan filmde Aksoy, 'Denise' karakterini canlandırdı.
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Saadet Işıl Aksoy, ABD'deki ilk filminde umduğunu bulamadı. Hem rolü küçüktü hem de filmin gişesi düşük düzeyde kaldı.
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Saadet Işıl Aksoy, ABD'deki ikinci yapımında da umduğunu bulamadı. 24 yaşındaki bir erkekle 40 yaşındaki bir kadının ilişki yaşayıp yaşamayacağının senaryolaştırıldığı 'The Rebound' da Aksoy, 'Kafedeki Türk Kızı'nı canlandırdı. Filmin başrollerini Hollywood'un ünlü oyuncuları Catherine Zeta Jones ile Justin Bartha paylaştı. Dünya genelinde 21 milyon dolar gibi düşük bir hasılat elde eden 'The Rebound', Türkiye'de gösterime 'Aşkın Yaşı Yok' adıyla girerek 56 bin 515 kişi tarafından izlendi.
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Saadet Işıl Aksoy, 2009'da bu kez Bulgaristan yapımı 'Iztochni Piesi' de rol aldı. 4 bin 18 kişi tarafından izlendiği Türkiye'de 'Şark Oyunları' adıyla gösterime giren 'Iztochni Piesi'de Aksoy, 'Işıl' karakterini canlandırdı.
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Saadet Işıl Aksoy'un rol aldığı ilk büyük yabancı yapım İtalya, İspanya ve Hırvatistan ortak yapımı 'Venuto Al Mondo' oldu. Türkiye'de 'Sen Dünyaya Gelmeden Önce' adıyla gösterime giren film, 51 bin 874 kişi tarafından izlendi. 'Venuto Al Mondo'nun gösterime girdiği ülkelerdeki hasılatı şu şekilde; İtalya: 6.728.725 $ İspanya: 1.973.414 $ Türkiye: 315.396 $ Yeni Zelanda: 30.091 $ Portekiz: 9.210 $
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'Venuto Al Mondo', Türkiye'de de gösterime girdiği diğer ülkelerde de izleyiciden yeterince ilgi görmese de Saadet Işıl Aksoy için özel bir film oldu. Çünkü, Saadet Işıl Aksoy, Sergio Castellitto'nun yönettiği 'Venuto Al Mondo'da başrolü dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Penélope Cruz ile paylaştı.
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Sevdiği adamın peşinden savaşın ortasına giden 'Gemma' ile savaşın en gerçekçi acılarını yaşayan 'Diego'nun tutkulu aşklarını konu edinen'Venuto Al Mondo'da Saadet Işıl Aksoy ile Penélope Cruz birçok sahnede kameranın karşısına birlikte geçti. Penélope Cruz, bir röportajında Saadet Işıl Aksoy hakkında "Aynı projede yer aldığım genç oyuncular arasında beni en çok etkileyenlerden biri Saadet oldu. Onun gözlerine ben bile bakamadım, gerçekten çok etkileyici gözleri var" sözleriyle yorum yapmıştı.
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Saadet Işıl Aksoy, 2015'de 'Ragion di Stato' adlı İtalyan TV dizisinde rol aldı.
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'Ragion di Stato'da 'Rania'yı canlandıran Saadet Işıl Aksoy'a başrolde Luca Argentero ile Vincent Riotta eşlik etti.
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MELTEM CUMBUL Kadın oyuncular arasında yurt dışına açılacak biri varsa o da Meltem Cumbul'du. İyi derecedeki İngilizcesi, yurt dışındaki çevresi ve Türkiye'deki kariyerinin yanı sıra 2005'ten itibaren 3 yıl boyunca ünlü teorisyen ve oyuncu koçu Eric Morris'ten ders almıştı.
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Meltem Cumbul, 2008 ABD yapımı, Alejandro Chomski'nin yönettiği 'A Beautiful Life'da 'Antanas' karakterine hayat verdi. İlk yabancı yapım çalışmasında Meltem Cumbul'un adı ve fotoğrafı afişte yer aldı. 'A Beautiful Life', Türkiye'de gösterime girmedi.
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Hollywood'da oyunculuk yapmak için, Türkiye'deki parlak kariyerini geride bırakarak Los Angeles'a yerleşen Meltem Cumbul için 'Bulunduğu topraklardan ayrılmaya korkanlar okyanusların ötesindeki kutsal toprakları keşfedemezler' felsefesindeki 'Topraklar', ne yazık ki bereketli olmadı.
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Meltem Cumbul, ABD'deki ikinci filmi olan 'The Alphabet Killer' için kamera karşısına geçti. Rob Schmidt'in yönettiği 'The Alphabet Killer'daki rolü önceki filmi 'A Beautiful Life'daki rolünden daha kısaydı ve adı da fotoğrafı da filmin afişinde yer almadı. Meltem Cumbul'un 'Elisa Castillo'yu canlandırdığı gerilim türü 'The Alphabet Killer'da ülkemizde gösterime girmezken ünlü oyuncu Türkiye'ye döndüğünde çok az sayıda filmde rol aldı. Bu durum da hakkında 'Hollywood için Türkiye'deki kariyerini zedeledi' şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu.
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TUBA ÜNSAL 1992'de henüz 11 yaşındayken 'Mahallenin Muhtarları' adlı TV dizisinde 'Küçük Kız' rolüyle oyunculuğa küçük bir rolle adım attı. 1997'de 'Ruhsar'da konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra 1998'de Elite Model Look yarışmasına katıldıktan sonra profesyonel mankenlik kariyeriyle birlikte oyunculukta yükselmeye başladı.
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2008'de meslektaşları Meltem Cumbul ve Saadet Işıl Aksoy gibi şansını Hollywood'da denemek istedi.
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Tuba Ünsal'ın yolu Meltem Cumbul ve Saadet Işıl Aksoy ile yolları 'A Beautiful Life'da kesişti. 'A Beautiful Life' da rol alan üç Türk oyuncudan biri olan Tuba Ünsal'ın adı da fotoğrafı da afişte yer alsa da bu filmden sonra Hollywood'daki çalışmalarının devamı gelmedi.
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Tuba Ünsal, kariyerinde ikinci kez ABD'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Ünsal, yine Hollywood yapımı filmlerde rol almak için Los Angeles'ta bir ajansla anlaştı.
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MEHMET GÜNSÜR Kariyerine reklam filmlerinde rol alarak başladı. 17 yaşındayken 'Geçmiş Bahar Mimozoları' ile profesyonel olduktan sonra İtalyan Lisesi'nde öğrenim görmesi nedeniyle de oyunculuğu İtalya'da yapmak üzere bu ülkeye yerleşti.
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Mehmet Günsür'un İtalya'daki ilk filmi 2001 yapımı, 'Giovanni' karakterini canlandırdığı 'Guida' oldu.
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2007'de ABD'ye giden Mehmet Günsür, Dominique Swain, Udo Kier ve David Carradine ile birlikte 'Fall Down Dead'de başrolleri paylaştı.
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Mehmet Günsür, korku türündeki 'Fall Down Dead'de 'Stefan Kerchek'i canlandırdı. Türkiye'de izleyiciyle 'Dehşet Gecesi' adıyla buluşan film, 27 bin 826 kişi tarafından izlendi.
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'Fall Down Dead'den sonra İtalya'da dönen Mehmet Günsür, 2010 yapımı 'Weddings and Other Disasters'de kamera karşısına 'Andrea' olarak geçti.
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'Saïgon, l'été de nos 20 ans', 'Se chiudi gli occhi, 'Stregeria', 'Il Papa Buono', 'Don Matteo'da da rol alan Mehmet Günsür, İtalyan yönetmen eşi Katerina Mongio ile birlikte İtalya'da yaşıyor olsa da kariyerini 7 yıldır Türkiye'de sürdürüyor.
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