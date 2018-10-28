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Sevdiği adamın peşinden savaşın ortasına giden 'Gemma' ile savaşın en gerçekçi acılarını yaşayan 'Diego'nun tutkulu aşklarını konu edinen'Venuto Al Mondo'da Saadet Işıl Aksoy ile Penélope Cruz birçok sahnede kameranın karşısına birlikte geçti.

Penélope Cruz, bir röportajında Saadet Işıl Aksoy hakkında "Aynı projede yer aldığım genç oyuncular arasında beni en çok etkileyenlerden biri Saadet oldu. Onun gözlerine ben bile bakamadım, gerçekten çok etkileyici gözleri var" sözleriyle yorum yapmıştı.