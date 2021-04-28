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Türk pasaportunu aşağıladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilere adli kontrol

Sosyal medya uygulaması TikTok için paylaştıkları videoyla "Türk pasaportunu aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınan iki kişi yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki ifadelerinde “Yanlış anlaşıldığımız için çok pişmanız, özür diliyoruz" dediler...

Türk pasaportunu aşağıladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilere adli kontrol
TikTok uğruna! Pasaportu aşağılama cezası: Yurtdışı yasağı
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İHA

Türk pasaportuyla çektikleri videoyu sosyal medya hesabından paylaşan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Koronavirüs döneminde yurt dışı seyahat yasağı olduğu için mizah amaçlı paylaşım yaptıklarını söyleyen şüpheliler, “Yanlış anlaşıldığımız için çok pişmanız, özür diliyoruz. Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veya Türk Bayrağı’na yönelik hakaret kastımız yoktur. Vatanını ve milletini seven insanlarız” dedi.

İstanbul’da 25 Nisan’da Türk pasaportunu aşağılayıcı nitelikte video çekerek, ‘Tiktok’ isimli sosyal medya hesaplarından paylaştıkları iddia edilen 23 yaşındaki K.Y.Ö. ve N.Y. hakkında , “Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama” suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler, adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

"ÇOK PİŞMANIZ"

Şüpheli K.Y.Ö. mahkemedeki sorgusunda, “Soruşturmaya konu video içeriğini kız arkadaşım N.Y. ile birlikte hazırlayarak paylaştık. Bu paylaşımı korona döneminde yurt dışı seyahati yasak olduğu için mizah amaçlı paylaştık. Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu ve Türk Bayrağını aşağılama, küçümseme, değersizleştirme gibi bir amacımız yoktu. Yapmış olduğumuz video, farklı kişilerce bilgimiz dışında diğer sosyal medya platformlarında sanki Türk pasaportuna, Türk Bayrağı’n hakaret ediyormuşuz gibi paylaşıldı. Bundan dolayı bir infial oluştu. Yanlış anlaşıldığımız için çok pişmanız. Bundan dolayı özür diliyoruz. Hemen bu paylaşımı kaldırdık. Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veya Türk Bayrağı’na yönelik hakaret kastımız yoktur. Vatanını ve milletini seven insanlarız. Suç işleme kastım yoktur” dedi.

"VATANINI VE MİLLETİNİ SEVEN İNSANLARIZ"

Şüpheli N.Y. ise, paylaşımı korona döneminde yurt dışı seyahat yasağı olduğu için mizah amaçlı paylaştıklarını söyleyerek, “Vatanını ve milletini seven insanlarız” diye konuştu.

ADLİ KONTROL ŞARTI

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorguları tamamlanan şüpheliler K.Y.Ö. ve N.Y., “Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama” suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan, suça konu paylaşım sosyal medyada tepki çekmişti. Görüntülerde, şüpheliler K.Y.Ö. ve N.Y.’nin ‘T.C. Pasaportunun en işe yaradığı yerler’ açıklamasıyla pasaportu fırın eldiveni, kitap ayracı, bardak altlığı olarak kullandıkları yer alıyor.

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