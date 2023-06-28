Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmleri ise gişeye göre belirlenmekte ve zamanla değişebilmektedir. Ancak bazı popüler ve gişe başarısı yakalamış filmler mevcuttur. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

"Recep İvedik" (2008): Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı bu komedi serisi, Türk sinemasında büyük bir izleyici kitlesi tarafından sevilmiş ve gişede büyük başarı elde etmiştir.

"Düğün Dernek" serisi (2013-2015): Selçuk Aydemir'in yönettiği bu komedi serisi, şiveleriyle ön plana çıkmış, izleyicilerden büyük ilgi görmüş ve gişe rekorları kırmıştır.

"Eğreti Gelin" (2004): Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği bu romantik komedi filmi, bir gelin adayının düğün hazırlıkları ve yaşadığı maceraları anlatır. İzleyiciler tarafından sevilmiş ve gişede başarılı olmuştur.

"Ayla" (2017): Bu film, Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeyi konu alır ve hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda büyük beğeni kazanmıştır.

"Recep İvedik 6" (2019): Serinin altıncı filmi olan "Recep İvedik 6", yine büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle karşılanmış ve gişede büyük bir başarı elde etmiştir.

"Organize İşler" (2005): Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği bu film, mafya dünyasında geçen bir komedi filmidir ve izleyicilerden büyük ilgi görmüştür. En çok izlenen Türk yapımı filmler arasında yer almaktadır.

"Kelebeğin Rüyası" (2013): Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Bu film, Türk sinema tarihindeki ünlü şairlerden olan Nazım Hikmet'in hayatını ve şiirlerini konu alır ve hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük övgü almıştır. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük övgü almıştır.

"Eşkıya" (1996): Yavuz Turgul'un yönettiği bu film, bir eski hükümlünün geri dönüşünü ve yaşadığı olayları anlatır. Hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından büyük beğeni kazanmıştır.

"Av Mevsimi" (2010): Yavuz Turgul'un yönettiği bu film, iki kardeşin suç dünyasında yaşadıklarını konu alır ve gişede büyük bir başarı elde etmiştir.

"Babam ve Oğlum" (2005): Bu film, bir baba ve oğul arasındaki ilişkiyi ve zamanın geçişini anlatırken, Türk izleyicilerden büyük ilgi görmüş ve duygusal bir etki yaratmıştır.

"G.O.R.A" (2004): Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği bu bilim kurgu komedi filmi, uzaylılarla olan maceralarını konu alır ve Türk izleyicilerden büyük ilgi görmüştür. Bu anlamda Türk sinemasında en sevilen filmler listesine adın altın harflerle yazdırmıştır.

"Vizontele" (2001): Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de yönettiği bu komedi filmi, bir Anadolu kasabasında yaşanan olayları konu alır. İzleyicilerden büyük ilgi görmüş ve gişede başarılı olmuştur.