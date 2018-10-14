Öne Çıkanlar
Türk Telekom Fenerbahçe Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Basketbol
Haberler > Basketbol

Türk Telekom: 72 - Fenerbahçe: 80 | MAÇ SONUCU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Türk Telekom'u 80-72 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 16, Nikola Kalinic ise attığı 15 sayıyla galibiyetle önemli rol oynadı. Maçın en skorer ismi Türk Telekom'da 20 sayıyla oynayan Landesberg oldu

14 Ekim 2018 Pazar, 18:26 | Güncelleme: AA

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında  Fenerbahçe, deplasmanda TürkTelekom'u 80-72 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, Vesely ve Ahmet Düverioğlu'nun basketleriyle 3. dakikayı 6-3 önde geçti. Ev sahibi Türk Telekom, maçın başında hücumda etkili bir performans sergileyen Landesberg'in basketleriyle 7-6'lık skor üstünlüğünü yakaladı. Melih Mahmutoğlu ve Ennis'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle durumu 14-9 yapan Fenerbahçe, ilk periyodu 22-19 önde tamamladı.

İkinci periyodun ilk 5 dakikasında Fenerbahçe, sadece bir sayı bulabildi. Türk Telekom, Stimac, Gabriel ve Ender Aslan'ın basketleriyle 14. dakikada bir kez daha öne geçti: 26-23. Stimac'ın başarılı serbest atışlarıyla bir dakika sonra farkı 5 sayıya (28-23) çıkaran ev sahibi ekip, soyunma odasına Gabriel'in üç sayılık basketiyle 37-31 üstün gitti.

Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle başlarken Türk Telekom, Landesberg'in üç sayılık basketiyle 23. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 46-37. Rakibine Ali Muhammed ve Guduric'in üç sayılık atışlarıyla cevap veren Fenerbahçe, farkı üçe (46-43) indirdi. Sarı-lacivertli takım, temponun yükseldiği periyodun son anlarında bu kez Melih Mahmutoğlu'nun kaydettiği üç sayılık basketle dördüncü çeyreğe 57-55 önde girdi.

Final periyodunun ilk bölümünde iki takım da pota altından rahat basketler bulurken, skor üstünlüğü sürekli el değiştirdi. Fenerbahçe, son periyotta üst üste serbest atışlar kazandı. Konuk ekip, serbest atışlarda Lauvergne ile yüksek bir başarı yüzdesi yakalayamasa da 35. dakikayı 67-64 üstün geçmesini bildi. Maçın bitimine 2,5 dakika kala üç sayı çizgisinin gerisinden Kalinic ile bir basket üreten Fenerbahçe, ardından Ali Muhammed'in dış atışıyla 9 sayılık farka ulaştı: 69-78. Parkeden 80-72 galip ayrılan Fenerbahçe, ligde ikinci maçını da kazandı.

Maçın en skorer ismi ise Türk Telekom'da 20 sayıyla oynayan Landesberg oldu.

TÜRK TELEKOM: 72 - FENERBAHÇE: 80

Salon: Ankara

Hakemler: Erşan Kartal, Sinem Tetik, Can Mavisu

Türk Telekom: Landesberg 20, Kaya Peker 6, Serhat Çetin 5, Gabriel 5, Campbell 9, Stimac 19, Ender Arslan 6, Polat Kaya, Fikret Can Akın, Yunus Emre Sonsırma 2, Nusret Yıldırım

Fenerbahçe: Melih Mahmutoğlu 11, Ennis 8, Kalinic 13, Vesely 16, Ahmet Düverioğlu 6, Guduric 9, Ali Muhammed 10, Sinan Güler, Lauvergne 7, Egehan Arna

1. Periyot: 19-22

Devre: 37-31

3. Periyot: 55-57

Beş faulle çıkan: 35.08 Gabriel (Türk Telekom)

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER