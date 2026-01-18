Türk Telekom: 87 - Beşiktaş GAİN: 84 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Beşiktaş GAİN'i 87-84 yendi.

Türk Telekom, yüksek tempoyla başladığı maçta Trifunovic'in peş peşe basketleriyle 13-7 öne geçti ancak üç sayı çizgisinin gerisinden 3'te 3 isabet bulan Morgan'ın sürüklediği Beşiktaş, 9. dakikada skoru 25-25'e getirdi. Kalan sürede daha doğru hücum tercihlerinde bulunan Türk Telekom, ilk çeyreği 30-25 önde bitirdi.

Zizic ile pota altından sayılar bulan Beşiktaş'a, Alexander'ın yokluğunda ilk 5'te yer alan Bankston'ın etkili oyunuyla yanıt veren başkent ekibi, 2. periyodun ilk bölümünü 44-42 önde geçti. Devamında Allman'ın sayı ve asistleriyle öne çıktığı Türk Telekom, Beşiktaş'ın üç sayı yüzdesinin de düşmesiyle farkı 15 sayıya kadar çıkardığı ilk yarıda rakibine 57-46 üstünlük kurdu. Savunmaların sertleştiği 3. çeyrekte Türk Telekom, Lemar ve Morgan'ın sayılarıyla oyunda kalan Beşiktaş'a, Doğuş Özdemiroğlu, Allman ve Smith'in basketleriyle karşılık verince son 10 dakikaya 76-66 önde girdi.