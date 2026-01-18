Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Türk Telekom: 87 - Beşiktaş GAİN: 84 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom: 87 - Beşiktaş GAİN: 84 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında deplasmanda Türk Telekom'a 87-84 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 17:55 Güncelleme: 18.01.2026 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş GAİN deplasmanda kaybetti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Beşiktaş GAİN'i 87-84 yendi.

        Türk Telekom, yüksek tempoyla başladığı maçta Trifunovic'in peş peşe basketleriyle 13-7 öne geçti ancak üç sayı çizgisinin gerisinden 3'te 3 isabet bulan Morgan'ın sürüklediği Beşiktaş, 9. dakikada skoru 25-25'e getirdi. Kalan sürede daha doğru hücum tercihlerinde bulunan Türk Telekom, ilk çeyreği 30-25 önde bitirdi.

        Zizic ile pota altından sayılar bulan Beşiktaş'a, Alexander'ın yokluğunda ilk 5'te yer alan Bankston'ın etkili oyunuyla yanıt veren başkent ekibi, 2. periyodun ilk bölümünü 44-42 önde geçti. Devamında Allman'ın sayı ve asistleriyle öne çıktığı Türk Telekom, Beşiktaş'ın üç sayı yüzdesinin de düşmesiyle farkı 15 sayıya kadar çıkardığı ilk yarıda rakibine 57-46 üstünlük kurdu.

        Savunmaların sertleştiği 3. çeyrekte Türk Telekom, Lemar ve Morgan'ın sayılarıyla oyunda kalan Beşiktaş'a, Doğuş Özdemiroğlu, Allman ve Smith'in basketleriyle karşılık verince son 10 dakikaya 76-66 önde girdi.

        Karşılıklı top kayıplarının yapıldığı son periyoda Mathews'un sayılarıyla başlayan Beşiktaş, Morgan ve Zizic'in de devreye girmesiyle bitime 3 dakika 18 saniye kala skoru (80-80) eşitledi. Siyah-beyazlılar, Mathews'un bitime 1 dakika 22 saniye kala attığı üç sayılık basketle de maçta ilk kez öne geçti: 83-84. Çaldığı toptan sonra kendisine faul yapılan Doğuş Özdemiroğlu, serbest atışları sayıya çevirerek Türk Telekom'un 85-84 öne geçmesini sağladı. Başkent ekibi, taktik faullerin ardından kullandığı serbest atışlardan da yararlanarak maçı 87-84 kazandı.

        Türk Telekom, ligdeki son 11 maçında 10'uncu, toplamda 11'inci galibiyetini aldı. Ligdeki ilk 13 maçını kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra Türk Telekom'a da yenilerek peş peşe 3. mağlubiyetini yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kaçış yolunda korkunç cinayet

        Kaçış yolunda korkunç cinayet

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı