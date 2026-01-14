Habertürk
        Türk Telekom: 88 - London Lions: 63 | MAÇ SONUCU

        Türk Telekom: 88 - London Lions: 63 | MAÇ SONUCU

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 14. maçında konuk ettiği İngiliz ekibi London Lions'ı 88-63 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 22:29 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:29
        Türk Telekom, İngiliz ekibini farklı geçti!
        BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 14. haftasında Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ağırladığı İngiliz temsilcisi London Lions'ı 88-63 mağlup etti.

        Karşılaşmanın başında iki takım da skor üretmekte zorlanırken Türk Telekom, ilk 4 dakikayı 8-5 önde geçti. Hücumdaki etkinliğini artıran konuk ekip, farkı 1'e (10-9) indirdi. Kalan bölümde Devoe ve Bankston ile sayılar bulan Türk Telekom, ilk çeyreği 14-11 üstün tamamladı.

        İkinci periyoda etkili başlayan London Lions, Reynolds, Williams ve Sandy ile 8 sayılık seri yakalayarak 21-16 öne geçti. Türk Telekom'un hücumda hatalar yaptığı orta bölümde konuk ekip, farkı 10'a (18-28) çıkardı. Türk Telekom, Ata Kahraman, Trifunovic ve Doğuş Özdemiroğlu'nun sayılarıyla farkı eritirken London Lions, soyunma odasına 32-30 önde gitti.

        Üçüncü çeyreğin başında etkili hücumlarıyla Türk Telekom, rakibine 13-1 üstünlük sağlayarak ilk 4 dakikayı 43-33 önde geçti. İyi oyununu sürdüren ev sahibi ekip periyodun bitimine 3 dakika 4 saniye kala farkı 15'e (52-37) kadar çıkardı. Kalan bölümde skor üretmeye devam edenn Türk Telekom, son 10 dakikaya 18 sayılık (60-42) avantajla girdi.

        Türk Telekom, son periyoda 4 sayılık seriyle başladı. İngiliz ekibinin Lukosiunas ve Sandy ile bulduğu sayılara Deveo ile cevap veren ev sahibi takım, maçın son 4 dakika 52 saniyesine 72-55 önde girdi. Üstün oyununa devam eden Türk Telekom, kaşılaşmadan 88-63 galip ayrıldı.

        Türk Telekom bu sonuçla grupta 9. galibiyetini alırken, London Lions ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Kristaps Konstantinovs (Litvanya), Denis Hadzic (Hırvatistan), Ioannis Tiganis (Yunanistan)

        Türk Telekom: Alexander 9, Smith 6, Trifunovic 16, Doğuş Özdemiroğlu 9, Simonovic 6, Berkan Durmaz, Usher 2, Allman 10, Devoe 8, Bankston 6, Ata Kahraman 11, Emircan Koşut 5

        London Lions: Adamu, Lukosiunas 9, Williams 8, Rai 7, Reynolds 9, Sandy 12, Phillip 9, Hawkins 2, Brown 7

        1. Periyot: 14-11

        Devre: 30-32

        3. Periyot: 60-42

        4. Periyot: 88-63

