Türk Telekom'un açıklamasına göre, şirket, Türkiye'nin genç teknoloji girişimlerini desteklemeye devam ediyor.

Girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla yatırımlarını sürdüren Türk Telekom, kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures aracılığıyla inovatif eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren, Türkiye'nin çocuklara yönelik düşünme ve öğrenme becerilerini geliştiren ilk ve tek oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP'a ortak oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, şirket olarak özgün fikirleri olan girişimleri Türkiye'nin dünyaya ihraç edeceği güçlü markalara çevirmek amacıyla girişimcilik ekosistemini her yönden desteklediklerini bildirdi.

Geçen yılın başında kurdukları TT Ventures ile büyüme aşamasındaki girişimlere daha profesyonel bir çizgide yatırım yapmayı sürdürerek ülke ekonomisine katma değer oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Er, yatırım için özellikle inovatif teknolojiler üzerine yoğunlaşan girişimleri tercih ettiklerini aktardı.

Er, MentalUP ortaklığı ile Türk Telekom'un eğitim alanında gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımlarına bir yenisini daha eklediklerini, MentalUP ile ilk tanışmalarının 2016 yılına dayandığını belirterek, "2016'da PİLOT girişim hızlandırma programımız kapsamında desteklediğimiz MentalUP, aradan geçen kısa süre içinde büyük mesafeler kat ederek çocukların düşünme ve öğrenme becerilerini geliştiren Türkiye'nin ilk ve tek oyunlaştırılmış eğitim platformu olmayı başardı. Üstelik bununla da yetinmedi, yurt dışına açılarak ülkemizi uluslararası arenada da başarıyla temsil etmeye başladı. Bu başarının kaçınılmaz sonucu olarak dünya çapında yatırım alan bu değerli girişimimizi yine yalnız bırakmadık ve MentalUP'a yatırımımızı sürdürdük." ifadelerini kullandı.

"TÜRK TELEKOM, DİJİTAL SATIŞ KANALLARINDA TÜKETİCİYLE BULUŞACAK"

Fırat Yaman Er, yapılan ortaklık anlaşması ile TT Ventures olarak MentalUP'ın yüzde 6,9 hissesini aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Çocukların mental gelişimi üzerinde faydaları kanıtlanmış MentalUP ürününü dijital satış kanallarımızda tüketicinin beğenisine sunacağız. Yine oluşturacağımız MentalUP özel içerikli internet paketlerimizi müşterilerimizle buluşturacağız. Çocuklarımızın zihinsel becerilerinin gelişmesi demek, daha başarılı bir neslin yetişmesi, Türkiye için daha iyi bir gelecek demek. Vizyonu Türkiye'yi geleceğe taşımak olan Türk Telekom, adına son derece yaraşır, anlamlı bir yatırıma imza attı. Amacımız, benzer yenilikçi teknoloji girişimleriyle iş birliklerimizi çoğaltarak müşterilerimize sunduğumuz katma değerli servisleri arttırmak, girişimleri hızlandırarak ülkemiz ve sektörümüz için ekonomik fayda yaratmak."

"MENTAlUP, GELECEĞİN EĞİTİM PLATFORMU"

MentalUP Kurucu Ortağı Emre Özgündüz de ortağı Reşit Doğan ile birlikte MentalUP'ı, çocukların teknolojiyi faydalı yönde kullanırken aynı zamanda zihinsel gelişimlerine de katkı sağlamak amacıyla geliştirdiklerini bildirdi.

Endüstri 4.0 ile eğitimde de bir dijital dönüşümün söz konusu olduğunu kaydeden Özgündüz, Eğitim 4.0'a yönelik çalışmalar kapsamında dünyada oyun tabanlı öğrenme teknolojilerinin kullanımının hızla yaygınlaştığını aktardı.

Özgündüz, "MentalUP'ı bu yeni eğitim sisteminin ilkelerine ve hedeflerine uygun olarak geliştirdik. Çocuklar platform üzerindeki eğitsel oyunları sıkılmadan, severek oynarken çocuğun gelişimi de gün gün takip edilerek ebeveynlerine raporlanıyor." ifadelerini kullandı.

"200'DEN FAZLA OKULDA, 56 FARKLI ÜLKEDE KULLANILIYOR"

Emre Özgündüz, MentalUP’ı 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kurumsal bir uygulama olarak ilköğretim okullarına sunduklarını, aynı yıl internet ve uygulama mağazaları aracılığıyla ürünlerini son kullanıcı ile buluşturduklarını bildirdi.

Bugün MentalUP'ın, 200'den fazla okulda kullanılan, 4 farklı dilde, 56 ülkede satışı yapılan bir uygulama haline geldiğini aktaran Özgündüz, "2 milyondan fazla indirildi. 70 binden fazla ücretli kullanıcısı var. 25 binin üzerinde yorum ve 5 üzerinden 4,8 puanlama ile kendi kategorisinde en popüler ve en sevilen uygulamalar içerisinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Özgündüz, kullanıcı memnuniyetini en üst seviyede tutmak için Yıldız Teknik Üniversitesi, University College London gibi önemli akademik kurumlardan bilimsel danışmanlık aldıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"MentalUP'ın yeni yatırımcıları arasında, TT Ventures'un yanı sıra İdaCapital, Capria gibi yatırım şirketleri de bulunuyor. PİLOT programına katıldığımız andan itibaren Türk Telekom'un desteğini her zaman hissettik. Bu desteği sağlam bir ortaklıkla da perçinlemiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni ortaklarımızın da destekleri ile MentalUP'ı çok kısa sürede çok daha güzel yerlere getirerek tüm dünyada tanınan bir marka haline getireceğiz."