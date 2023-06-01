Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol STBL
ABONE OL

Türk Telekom, Galatasaray Nef'i saf dışı bıraktı!

Türk Telekom play-off çeyrek final son maçında Galatasaray Nef'i 91-77 mağlup etti. Seride durumu 2-1'e getiren Türk Telekom yarı finale yükseldi

Türk Telekom, Galatasaray Nef'i saf dışı bıraktı!
AA / HABERTURK.COM

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında Türk Telekom, ağırladığı Galatasaray Nef'i 14 sayı farkla 91-77 yenerek yarı finale yükseldi.

Seriyi 2-1 kazanan başkent ekibi, yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu. Türk Telekom, bu sezon iç sahada oynadığı 17. maçını da galibiyetle tamamladı.

Karşılaşmaya dış şut isabetleriyle başlayan Türk Telekom, ilk 5 dakikayı 15-10 önde geçti. Başkent temsilcisi, Bouteille ve Erkan Yılmaz'ın sayılarıyla 7. dakikada farkı çift hanelere (23-12) çıkardı. Galatasaray Nef, dış şutlarla farkı eritse de Türk Telekom ilk çeyreği 25-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmada kaptığı toplarla hızlı hücuma çıkıp sayılar bulan Türk Telekom, 15. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkarmayı başardı: 38-27. Mavi-beyazlılar, üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına 48-40 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Potaya giderek sayılar üreten başkent ekibi, 27. dakikada farkı 13'e kadar çıkarttı: 58-45. Türk Telekom, final periyoduna 9 sayılık avantajla, 64-55 önde girdi.

Son çeyrekte Taylor'un sayılarıyla farkı yükselten Türk Telekom, son 4 dakikaya 82-69 önde girmeyi başardı. Türk Telekom, sahadan 91-77'lik galibiyetle ayrılarak yarı finalist oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Murat Ciner

Türk Telekom: Mehmet Yağmur, Grant 23, Erkan Yılmaz 7, Bouteille 12, Jones 18, Rıdvan Öncel 5, Semih Erden, Berk Demir, Taylor 9, Sestina 17

Galatasaray Nef: McGee 2, Ennis 23, Muhaymin Mustafa 2, Caloiaro 15, Sadık Emir Kabaca 8, Mahir Ağva 3, Ristic 5, Russell 7, Ege Tan Yıldızoğlu 2, Göksenin Köksal 10

1. Periyot: 25-20

Devre: 48-40

3. Periyot: 64-55

Beş faulle oyundan çıkan: 24.32 Mahir Ağva (Galatasaray Nef)

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türk Telekom Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BASKETBOL Türk Telekom Galatasaray maçı ne zaman?
Denver Nuggets Miami Heat final maçı ne zaman? 2023 NBA final maçları takvimi
BASKETBOL Denver Nuggets Miami Heat final maçı ne zaman?
Yarı finalde dev eşleşme: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
BASKETBOL Fenerbahçe Beko yarı finalde!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes yarı finale yükseldi!
BASKETBOL Anadolu Efes yarı finalde!
Basketbol Süper Ligi play-off yarı finaline yükselen Pınar Karşıyaka, rakibini bekliyor
BASKETBOL Pınar Karşıyaka, rakibini bekliyor
Dyshawn Pierre üç sezon daha Fenerbahçe Beko’da
BASKETBOL Pierre üç sezon daha Fenerbahçe Beko’da
Celtics'i serinin son maçında geçen Heat, finalde Nuggets ile karşılaşacak! - NBA Haberleri
BASKETBOL NBA'de finalin adı belli oldu!
Galatasaray Nef, seride durumu 1-1´e getirdi
BASKETBOL Galatasaray Nef, seride durumu 1-1´e getirdi
Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisi ikinci maçları yarın başlayacak
BASKETBOL Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı
NBA'de Boston Celtics Derrick White'ın son saniye basketiyle seriyi 3-3'e getirdi!
BASKETBOL Boston son saniyede seriye tutundu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.