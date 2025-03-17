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        Haberler Ekonomi Turizm Türk turizmi sezona bayram ve ara tatil moraliyle başlayacak - Turizm Haberleri

        Türk turizmi sezona bayram ve ara tatil moraliyle başlayacak

        Turizm sektörü, Ramazan Bayramı ve ara tatil dolayısıyla hareketlendi. Rezervasyonların geçen yılki Ramazan Bayramı tatili rezervasyonlarına göre arttığını belirten turizmciler, bu dönemdeki moralle yaz sezonuna iyi bir başlangıç yapmayı bekliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:00 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:00
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        Turizmi sezona bayram ve ara tatil moraliyle başlayacak
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        Bu yıl, okullardaki ikinci dönem ara tatili ile Ramazan Bayramı tatili birleşti. Öğrenciler 28 Mart Cuma günü ayrılacakları okula ara tatilin ardından 7 Nisan Pazartesi dönecek. Ramazan Bayramı tatili ise 29 Mart'ta arife günüyle başlayıp 1 Nisan Salı günü sona erecek.

        Bu dönemde hem yakınlarına bayram ziyareti yapmak hem de çocukların ara tatilini değerlendirmek isteyenler turizmde hareketlilik oluşturdu.

        Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, tatillerin sezonunun erken açılmasına vesile olacağını söyledi.

        Bayram ve ara tatillerin Türk turizmi için önemli olduğunu belirten İşler, şöyle konuştu:

        "Bu sene, bayram rezervasyonlarında geçen yıla göre yüzde 15 artış görüyoruz. Her bütçeye uygun fiyat seçenekleri mevcut. Ege'de iki odalı pansiyonlardan 5 yıldızlı otellere kadar, kahvaltı dahil günlük fiyat 2 bin liradan başlıyor, 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Tatile gitmek isteyen vatandaşlarımız, enflasyonun düşüş hızıyla kendi bütçelerine uygun her türlü tesisi bulma avantajına sahip. Bayram tatilinin gelmesiyle turizm sektörü, 2025 turizm sezonunu erken açmış olacak ve sezon devam edecek. Bayram tatilinin nisan ayının başına denk gelmesi, turizm sezonunun erken açılmasına vesile olacak."

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        İşler, bayram tatili rezervasyonlarının yüzde 70'e ulaştığını, bayramı yüzde 100 dolulukla geçireceklerini düşündüklerini kaydetti.

        Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge de bayram ve ara tatil için rezervasyonların artarak sürdüğünü belirtti.

        Bayram ve ara tatil döneminin yaz sezonuyla ilgili turizmcilere bilgi vereceğini ifade eden Belge, kasımda başlattıkları erken rezervasyon dönemini yoğun talep nedeniyle erken bitirmek durumunda kalabileceklerini anlattı.

        Belge, Çeşme'ye olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Misafirlerimiz ellerini çabuk tutsunlar. Çeşme'de bu sene yer bulmakta sıkıntı çekebilirler." dedi.

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