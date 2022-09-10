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Türk ünlülerin servetleri dudak uçuklattı! Milyar dolarlık servetleri olan Türk ünlüler:

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  • Türk ünlülerin servetleri dudak uçuklattı! Milyar dolarlık servetleri olan Türk ünlüler:

    BURAK ÖZÇİVİT

    Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, dünya çapında bir popülerliğe sahip. 70 milyon dolar serveti olan Özçivit, spor otomobillere, lüks gayrimenkulleri seviyor.

     
  • Türk ünlülerin servetleri dudak uçuklattı! Milyar dolarlık servetleri olan Türk ünlüler:

    HALİT ERGENÇ

    Özellikle yurt dışında geniş bir kitleye sahip olan Halit Ergenç, magazinsel olayların dışında başarılı oyunculuğu ile gündeme geliyor. Eşi Bergüzar Korel ve çocuklarıyla mütevazı bir hayat yaşayan Ergenç'in serveti 28 milyon dolar civarında. Mütevazı yaşamı seçse de ünlü oyuncunun malikaneleri ve klasik arabaları var.
  • Türk ünlülerin servetleri dudak uçuklattı! Milyar dolarlık servetleri olan Türk ünlüler:

    KIVANÇ TATLITUĞ

    Gayrimenkule sık sık yatırım yapan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ en son Hollanda'da ev arayışı içerisindeydi. Türkiye dışında da birçok yatırımı bulunan Tatlıtuğ'un serveti net olarak bilinmiyor. Klasik arabalara ve birçok gayrimenkule sahip olan Tatlıtuğ, projelerinden de oldukça yüksek meblalar alıyor.
  • Türk ünlülerin servetleri dudak uçuklattı! Milyar dolarlık servetleri olan Türk ünlüler:

    İBRAHİM TATLISES

    Ünü Türkiye dışına da çıkan Engin Altan Düzyatan, mütevazı yaşam tarzını benimsemiş olsa da serveti 50 milyon doları aşıyor. Klasik arabalara olan ilgisi dışında fazla lüks harcamalar yapmıyor.
  • Türk ünlülerin servetleri dudak uçuklattı! Milyar dolarlık servetleri olan Türk ünlüler:

    ENGİN ALTAN DÜZYATAN

    Ünü Türkiye dışına da çıkan Engin Altan Düzyatan, mütevazı yaşam tarzını benimsemiş olsa da serveti 50 milyon doları aşıyor. Klasik arabalara olan ilgisi dışında fazla lüks harcamalar yapmıyor.
  • Türk ünlülerin servetleri dudak uçuklattı! Milyar dolarlık servetleri olan Türk ünlüler:

    ENES BATUR

    Genç YouTuber Enes Batur, hem YouTube gelirleri ile hem de çektiği filmler ile servetini iki katına taşıdı. Lüks malikanesi olan Batur'un serveti 22 milyon dolar.

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