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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiTürk web hosting şirketi Natro hisselerinin tamamını devretti
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Natro, team.blue tarafından satın alındı

Türkiye'de yerleşik web hosting şirketi Natro hisselerinin tamamının Avrupa'da faaliyet gösteren hosting şirketlerinden team.blue'ya satışı için anlaşma imzalandı

Türk web hosting şirketi Natro
Reuters

Natro'nun finansal danışmanlığını üstlenen Ventura Partners yönetici ortaklarından Kerim Kotan işlem sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Natro'nun yüzde 100 hisselerinin team.blue tarafından alındığını belirtti. İşlemin büyüklüğü ile ilgili bir bilgi ise açıklamada yer almadı.

Kotan, "Salgın sonrasında da yabancı yatırımcının ilgisi sürüyor, Natro'nun blue.team'e satışı ve yine aynı dönemde bitirme aşamasına getirdiğimiz 5 farklı proje de bunun en büyük kanıtı" dedi.

Genel merkezi Belçika'da yer alan team.blue Avrupa'da toplam 10 farklı ülkede faaliyet gösterirken, Türkiye web hosting sektörü şirketlerinden Natro'nun ise 120,000'den fazla aktif müşterisi bulunuyor.

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