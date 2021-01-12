Estetik değil Cushing Sendromu bitişi 0:00 / 0:00

Türkan Şoray'ın yeni görünümü bir süredir ünlü sanatçının estetik operasyondan geçtiği şeklinde yorumlanıyor.

Oysa ki gerçek başka.

Türkan Şoray, Cushing Sendromu'nun sona ermesinin etkileriyle sağlığına kavuştu. Şoray, sağlığına kavuşmasının sonuçlarıyla da yeni bir görünüm kazandı.

Türkan Şoray, vücutta olması gerekenden fazla kortizon üretimiyle meydana gelen Cushing Sendromu'na yakalanmıştı. Şoray, bu nedenle de aşırı kilo almıştı. Sanatçı, aşırı kilo almanın yanı sıra 'Cushing Sendromu'nun sonuçlarından bir diğeri olan kemik erimesinden dolayı ayaklarından da sorun yaşamıştı. 2014'te aşırı kortizon üretiminin önüne geçmek için Prof. Dr. Nihat Yavuz tarafından laparoskopi yöntemiyle ameliyat edilen sanatçının sol böbrek üstü bezi alınmıştı.

Türkan Şoray, 2017'de hipofiz adenomu nedeniyle Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu tarafından endoskopik transsfenoidal yöntemle beyninden de ameliyat edilmişti.

Her iki başarılı operasyonun sonuçlarının geçtiğimiz yıl ortaya çıkmasıyla da Türkan Şoray, yaklaşık 20 kilo zayıfladı.

Cushing Sendromu Nedir?

Vücudun aşırı kortizon hormonuna maruz kalması sonucu ortaya çıkan olağan dışı belirtilere 'Cushing Sendromu' deniyor. İlk olarak Harvey Cushing adındaki bilim adamı tarafından tanımlandığı için bu ad verildi.