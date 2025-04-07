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        Haberler Magazin Türkan Şoray, Almanya'da onur ödülü aldı - Magazin haberleri

        Türkan Şoray, Almanya'da onur ödülü aldı

        Münih Başkonsolosluğu, Türk sinemasının efsane isimleri Türkan Şoray ve Müjde Ar'ı 'Onur Konukları' olarak ağırladı. Gecede Türkan Şoray'a 'Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü' verilirken 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi gösterildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 17:01 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:09
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        Almanya'da onur ödülü aldı
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        Münih Başkonsolosluğu, Türk sinemasının efsane isimleri Türkan Şoray ve Müjde Ar’ı ‘Onur Konukları’ olarak ağırladı. Gecede Türkan Şoray’a Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü verilirken ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filmi gösterildi.

        Başkonsolos Süalp Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davet, Güney Bavyera’daki Türk toplumunun farklı kesimlerinden konukları bir araya getirdi. Genç piyano sanatçısı Can Saraç ve genç orkestra şefi Cem Maximilian Haberstock da geceye katıldı.

        TÜRKAN ŞORAY “SİNEMAYI ÇOK SEVİYORUZ”

        Türkan Şoray gecede sahnede yapılan sohbette “Sinemayı çok seviyoruz çok sevdiğimiz için sinemanın yüzleri olarak adlandırılıyoruz. Bu benim için büyük bir mutluluk” dedi. Şoray cinsiyet eşitliğiyle ilgili bir soruya; “Kadınların kendi güçlerinin ve kendi haklarının farkında olmaları gerektiğini düşünüyorum. Kadınlarımız eğitilmeli, ne bir adım önde ne bir adım arkada omuz omuza yürümeliler” sözleriyle cevap verdi.

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        MÜJDE AR: TÜRKAN ŞORAY TÜRK SİNEMASININ VE TÜRK KADINININ SEMBOLÜDÜR

        Müjde Ar, Türkan Şoray hakkındaki duygu ve görüşlerini; “O benim çok kıymetlim. Bence Türk Sinemasının ve Türk kadınının sembolüdür Türkan Şoray. Yeri asla dolmaz. Cesareti, sinemaya olan sevgisi, güzelliği asla tartışılamaz. İnsanlığı, zarafeti, oyunculuğu ve yönetmenliğinin yanı sıra muhteşem bir anne o. Benim de çok kıymetlimdir. Yıllardır görüşürüz” şeklinde dile getirdi.

        "TÜRKAN ŞORAY 15 DAKİKA AYAKTA ALKIŞLANDI"

        Müjde Ar, “Ben hayatımda hiç kimse de onda olduğu kadar başka birinde sinemaya bağlılık görmedim. Salona girdiği zaman 15 dakika insanlar ayakta alkışladı. Çok duygulandım. Ona olan sevgi, hayranlık bambaşka bir şey. Senelerce ben Münih’e giderim. Geçen yıl aynı ödülü ben de aldım ama birlikte en keyifli günümdü Münih te, beraber yedik içtik, sinema konuştuk. Biraz da alışveriş yaptık. O gerçek bir sinema insanı. Sinemadan bahsedilirken çok heyecanlanıyor. Münih yıkıldı diyebilirim” dedi.

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        #Türkan Şoray
        #Müjde Ar
        #almanya
        #Onur Ödülü
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