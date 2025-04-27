'Cushing Sendromu'nu atlatmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen sosyal medyada yapılan "Türkan Şoray'ın hastalığı ortaya çıktı" içerikli bir paylaşım, sanatçının yakınlarını bir hayli endişelendi.

Oysa Türkan Şoray, söz konusu rahatsızlığı atlatalı 5 yıl oldu. Vücudun fazla kortizon üretmesinden kaynaklanan 'Cushing Sendromu'nun tedavisine yönelik ameliyatlardan sonra Şoray'ın normal kilosuna dönmesini Habertürk, 7 Eylül 2020'de haberleştirdi.

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Sonuç itibarıyla; Türkan Şoray'ın 'Cushing Sendromu'nu atlatmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen sanatçının bir hastalığa yakalanmış gibi gösterilmesi, sanatçının hayranlarını da üzüntüye sevk etti.