Türkan Şoray'ın onuruna yemek verildi

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, Hollanda’nın Utrecht şehrindeki etkinlikte sevenleriyle bir araya geldi. Hollanda’da yaşayan Türklerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Türkan Şoray, alkışlar ve gözyaşları eşliğinde karşılandı, duygu dolu anlar yaşandı.

Sevenleri, üzerinde Türkan Şoray’ın fotoğrafının yer aldığı çantalar, yüzükler ve posterlerle salonu, adeta bir sevgi şölenine dönüştürdü. Salonun her köşesinde saygı, hayranlık ve derin bir özlem hissedildi.

Bircan Usallı Silan - Türkan Şoray

Hem gülümseten hem de duygulandıran anların yaşandığı söyleşide Türkan Şoray, salona şu sözlerle seslendi: Canım kardeşlerim, sevgili dostlarım… Burada sizinle birlikte olmak, alkışlarınızı duymak benim için çok kıymetli. Yıllardır ayrıydık ama yine buluştuk; ben geldim. Uzaklar bazen mesafedir ama sevgi hiçbir zaman uzak değildir. Burada, sizin sevginizi ve samimiyetinizi çok derinden hissediyorum. Sizlerden duyduğum sıcaklık ve içtenlik kalbimde çok özel bir yerde kalacak. Hepinize teşekkür ederim.

Söyleşi sırasında yaşanan duygusal anlarda Türkan Şoray ve seyirciler zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Söyleşide, 'Türkan ve Hayat' kitabı yazarı Bircan Usallı Silan ile birlikte kitap hakkında samimi bir sohbet de gerçekleştirildi. Söyleşinin ardından sevenleri Türkan Şoray ile fotoğraf çektirmek ve kitaplarını imzalatmak için adeta izdiham yarattı. Yoğun ilgi nedeniyle uzun kuyruklar oluşurken, izleyiciler salonun kapanış saatine kadar alandan ayrılmadı. Gece yarısı salon kapandıktan sonra dahi kitabını imzalatamayan okurlarını geri çevirmeyen Türkan Şoray, imzalarını salon dışında da sürdürdü.