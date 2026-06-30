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        Haberler Magazin Türkan Şoray: Kadir İnanır her zaman kalbimde olacak

        Türkan Şoray: Kadir İnanır her zaman kalbimde olacak

        Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray, Sultangazi'deki Yaz Sineması Akşamı ve Söyleşi etkinliğinde vatandaşlarla bir araya getirdi. Söyleşide konuşan Şoray, "Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O yüzden hüzünlüyüz. Mekanı cennet olsun" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 15:47 Güncelleme:
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        "Her zaman kalbimde olacak"

        Sultangazi Belediyesi, Yaz Sineması Akşamı ve Söyleşi etkinliğinde bu kez Yeşilçam’ın efsane ismi Türkan Şoray’ı ağırladı. Şoray, hakkında ve sinemaya dair merak edilenleri gerçekleştirilen söyleşide yanıtladı. Ardından alanı dolduran kalabalık, Şoray ile ‘Sultan’ filmini izledi. Söyleşiye Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katıldı.

        Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen programda konuşan Şoray, "Öncelikle sevgili Sultangazilileri, yürekten selamlıyorum. Sultangazi’nin adı geçtiği zaman hep bir gün gitsem diye düşünürdüm kısmet bugüneymiş. Bugün buradasınız, geldiniz beni çok mutlu ettiniz. Burada olduğunuz için size çok teşekkür ederim. Aslında buraya sizlerle beraber olmak için söz verdiğimde bu acı olay olmamıştı. Gerçekten acımız çok taze. Türk Sineması, dostları, arkadaşları ve meslektaşları için çok büyük bir kayıp. Ama eminim ki sizlerin de kalbinde her zaman olacak. Benim de her zaman kalbimde olacak nurlar içinde yatsın" dedi.

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        "İYİ Kİ GELMİŞİM"

        Türkan Şoray, “Kadir İnanır’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O yüzden hüzünlüyüz. Mekanı cennet olsun. Seyircim her zaman benim baş tacımdır. Saygım sonsuzdur o yüzden daima ayakta karşılamaya özen gösteririm. İyi ki gelmişim, sizlerle burada birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

        Yapımı süren Sultan Şehir Kültür Adası ve Sinema Müzesi’nin açılışına gelme sözü veren Türkan Şoray, “Sinema Müzesi gerçekten çok kıymetli bir iş. Ben de elimden geldiğince yardımcı olacağım. Beni görmek isterseniz de açılışa geleceğim” dedi.

        Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise “Sadece benim için değil, sinema deyince aklımıza gelen ilk isim Türkan Şoray. Yeşilçam’ın dev ismini burada ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadir İnanır’ı kaybettik, Türkan Hanım’ın hüznü olduğunu biliyoruz. Ona rağmen bizleri kırmadı geldi” ifadelerini kullandı.

        SULTAN ŞEHİR KÜLTÜR ADASI VE SİNEMA MÜZESİNE GERİ SAYIM

        İlçeye yapılacak olan Sultan Şehir Kültür Adası ve Sinema Müzesi hakkında da bilgi veren Dursun, “Dünyanın en önemli sinema müzelerinden birini inşa ediyoruz. Projemiz gerçekten Türkiye’ye de faydası dokunacak, yabancı turistlerin ülkemize gelme sebepleri arasında yer alacak devasa bir yer olacak. Müzeye ve sinemaya ilgi duyan kişiler Türkiye’ye adım attıklarında burayı da görsün, tanısın gezsin istiyoruz. Duyanların önce inanamadıkları sonrasında da takdir ettikleri güzel bir projemiz. Sinema müzemizde sergileyeceğimiz malzemelerimizin satın almasını gerçekleştirdik. 1880’lerde sinemalarda kullanılan malzemeleri şu anda Sultangazi’de. İlk ev sinema makinesi projektöründen tutun sanatçıların ıslak imzalı sözleşmelerine şu an bizde. Seneye bu zaman inşallah açılışını gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

        Söyleşinin ardından Türkan Şoray, katılımcıların sorularını yanıtladı. Program, Türkan Şoray ve Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un vatandaşlarla 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmini izlemesiyle sona erdi.

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        #kadir inanır
        #Türkan Şoray
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