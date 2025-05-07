Türkan Şoray kendi yaptığı tabloyu kız çocuklarının eğitimi için bağışladı.

Dünya Çevre Bilinci Eğitim Derneği (DCBED) tarafından dernek başkanı Nesrin Akkoç’un ev sahipliğinde düzenlenen 'İkinci Yüzyıl Cumhuriyet Ödülleri' töreni Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Dernek Başkanı Nesrin Akkoç'un öncülüğünde özellikle deprem bölgesi olmak üzere 1001 çocuğa eğitim bursu sağlamak amacıyla gerçekleşen törene; Türkan Şoray, Ediz Hun, İzzet Günay, Abdurrahman Keskiner, Kandemir Konduk, Engin Şenkal ve Akın Tunç gibi önemli isimler katıldılar.

Nesrin Akkoç, Ediz Hun, Türkan Şoray, İzzet Günay ve Abdurrahman Keskiner

REKLAM

Ödül töreni, etkinliği hem çevreye hem de eğitime katkı sunan isimleri bir araya getirdi. Geceye katılanlar arasında büyük ilgi gören isimlerden biri de Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray oldu.

Türkan Şoray, törende ödül alırken ayı zamanda ödül takdim etti. Dünya Çevre Bilinci Eğitim Derneği’nin 'İkinci Yüzyıl Cumhuriyet Ödülleri' töreninde 'Aziz Nesin Edebiyat Onur Ödülü'nü Vehbi Bardakçı, 'Türkan Saylan Kız Çocukları Eğitimde Kalite Ödülü'nü Mavili Akbudak - 'Saadet Yolun, Çevre Bilinci ve Farkındalık Onur Ödülü'nü Ediz Hun, 'Sinema Emek Onur Ödülü'nü Türkan Şoray - İzzet Günay, 'Genco Erkal Tiyatro Onur Ödülü'nü Engin Şenkal, 'Yaşam Boyu En İyi Senarist Ödülü'nü Kandemir Konduk, 'Yaşayan Yaşatan İnsan Emek Onur Ödülü'nü Nasuh Mahruki aldı.