Türkan Şoray: Moskova Film Festivali'ndeyken...
Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olan usta sanatçı Türkan Şoray, sosyal medyada nostaljik bir paylaşımda bulundu
Giriş: 04.04.2026 - 17:09
Sosyal medyanın popüler akımlarından 'TBT' (Throwback Thursday), ünlü isimleri geçmişe götürmeye devam ediyor. Bu akıma usta oyuncu Türkan Şoray da katıldı.
Şoray, perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini Yeşilçam yıllarına götürdü.
Kendi yönettiği ve başrolünde yer aldığı 'Dönüş' filmiyle katıldığı Moskova Film Festivali'nden bir fotoğraf paylaşan usta sanatçı, gönderisine, "Dönüş filmi ile Moskova Film Festivali'ndeyken" notunu düştü.
