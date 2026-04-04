Türkan Şoray: Moskova Film Festivali'ndeyken...

Sosyal medyanın popüler akımlarından 'TBT' (Throwback Thursday), ünlü isimleri geçmişe götürmeye devam ediyor. Bu akıma usta oyuncu Türkan Şoray da katıldı.

Şoray, perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini Yeşilçam yıllarına götürdü.

Kendi yönettiği ve başrolünde yer aldığı 'Dönüş' filmiyle katıldığı Moskova Film Festivali'nden bir fotoğraf paylaşan usta sanatçı, gönderisine, "Dönüş filmi ile Moskova Film Festivali'ndeyken" notunu düştü.