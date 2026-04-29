        Haberler Objektife Takılanlar Türkan Şoray: Yeşilçam hiçbir zaman unutulmaz - Magazin haberleri

        Türkan Şoray: Yeşilçam hiçbir zaman unutulmaz

        Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olan usta oyuncu Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal ile katıldığı etkinlikte Yeşilçam ve kariyerine dair konuştu

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 22:00 Güncelleme:
        "Yeşilçam hiçbir zaman unutulmaz"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Türk sinemasının usta ismi Türkan Şoray, Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal ile katıldığı etkinlikte açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şoray, kariyerine ve Yeşilçam dönemine dair samimi ifadeler kullandı.

        200'den fazla filmde rol aldığını hatırlatan Şoray, "Bugüne kadar 200'ün üzerinde film çektim ama benim için en önemlisi 'Selvi Boylum Al Yazmalım'dır" diyerek, bu yapımın kendisindeki yerini vurguladı.

        Yeşilçam ruhuna da değinen Şoray, "Yeşilçam denince akla aşk, dürüstlük, sevgi ve mutluluk gelir. O yüzden Yeşilçam hiçbir zaman unutulmaz" sözleriyle o dönemin değerlerine dikkat çekti.

        "BİZİM ZAMANIMIZDA KARAVAN YOKTU"

        Çalışma koşullarındaki değişime de değinen 80 yaşındaki oyuncu, geçmişte yaşadıkları zorlukları şu sözlerle anlattı: Bizim zamanımızda karavan yoktu. Bir arabanın içinde etrafını perdelerle kapatır, içinde giyinmeye çalışırdık. Şimdi herkesin bir karavanı var, ne güzel çalışma şartları.

