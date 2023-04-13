TÜRKBESD'de bayrak devri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

TÜRKBESD'de bayrak devri

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Derneğin yeni döneminde başkanlığa oybirliği ile BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın seçildi

TÜRKBESD'de bayrak devri
HABERTURK.COM

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) yönetiminde bayrak devri gerçekleşti. Derneğin Olağan Genel Kurul toplantısında gerçekleştirilen seçimin ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oybirliği ile BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın seçildi.

Sığın, görevi, 2019 yılından bu yana TÜRKBESD Başkanlığını yürüten Arçelik Genel Müdürü Can Dinçer’den devraldı.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Gökhan Sığın, İngiltere’deki University of Bristol Üniversitesi’nden MBA derecesi aldı.

Profesyonel kariyerine 1997 yılında Lister Petter şirketinde Proje Yönetici Yardımcısı olarak başlayan Sığın, 1999 yılında BSH Ev Aletleri’ne Planlama Yöneticisi olarak katıldı.

2003-2009 yılları arasında Bölgesel Planlama Müdürü olarak görev yaptı. 2009 yılında BSH’nin üst segmente yönelik markası Gaggenau’da Satış Müdürü olarak çalışmaya başladı.

2011-2015 yılları arasında ise Gaggenau ve Özel Müşteriler Direktörlüğü görevine getirildi.

2015 yılında Dubai’ye giderek, BSH Ev Aletleri Ortadoğu CEO’su olarak atanan Gökhan Sığın, 2018 yılından beri BSH Türkiye CEO’su olarak görev yapıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ULAŞIMA BAYRAM ZAMMI: Otobüs ve uçak bilet fiyatlarında artış! - Son dakika ekonomi haberleri
İŞ-YAŞAM Şehirler arası ulaşıma bayram zammı
Almanya’da nihai veriler, enflasyonun martta 7,4'e gerilediğini teyit etti
İŞ-YAŞAM Almanya’da enflasyon 7,4'e geriledi
Et ve Süt Kurumu'nu taklit eden firmalara ceza kesildi
İŞ-YAŞAM ESK taklidine ceza
Toplanan süt miktarı açıklandı
İŞ-YAŞAM Toplanan süt azaldı
Ukrayna ekonomisi yüzde 29 küçüldü
İŞ-YAŞAM Ukrayna ekonomisi yüzde 29 küçüldü
'Ukrayna'ya desteğe devam' çağrısı
İŞ-YAŞAM 'Ukrayna'ya desteğe devam' çağrısı
Sasa'dan sermaye artırımı başvurusu
İŞ-YAŞAM Sasa'dan sermaye artırımı başvurusu
ABD'de mortgage faizleri 2 ayın en düşük seviyesinde
İŞ-YAŞAM ABD'de mortgage faizleri 2 ayın en düşük seviyesinde
IMFden küresel kamu borcu uyarısı
İŞ-YAŞAM IMFden küresel kamu borcu uyarısı
'Deprem için 80-90 milyon lira tazminat öderiz'
İŞ-YAŞAM 'Dijitalleşme odaklı büyüyeceğiz'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.