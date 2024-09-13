Türkçede yaygın olarak kullandığımız kelimelerin çoğu, aslında başka dillerden alınmış durumdadır. Dilimizdeki yabancı kelimeleri, kültürel etkileşimin bir sonucu olarak görebiliriz. Bu yazıda, günlük hayatınızda sıkça rastladığınız ve farkında olmadan kullandığınız yabancı kökenli kelimeleri tanıyabilirsiniz.