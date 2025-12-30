Habertürk
        Turkcell Ailem'in bir milyondan fazla üyesi oldu - Teknoloji Haberleri

        Turkcell Ailem’in bir milyondan fazla üyesi oldu

        Turkcell'in Aile Yılı'nda hayata geçirdiği kampanyası 'Turkcell Ailem', 1 milyondan fazla üyeye ulaştı

        Giriş: 30.12.2025 - 14:29 Güncelleme: 30.12.2025 - 14:29
        Turkcell Ailem'in bir milyondan fazla üyesi oldu
        Turkcell Ailem kampanyasına 1 milyondan fazla üye katıldı. Aile Yılı’na özel olarak hayata geçirilen kampanya kapsamında Turkcell uygulamasında binlerce aile grubu oluşturuldu.

        Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç şunları söyledi: “Müşteri memnuniyeti odağımız doğrultusunda 2025’te çok önemli uygulamalara imza attık. Kullanıcılarımızın paketlerinden artan internet, dakika ve SMS'lerin puana dönüştüğü Tumbara’dan sonra sektörümüz adına önemli yeniliklerden biri de Turkcell Ailem oldu. Turkcell Ailem kampanyamız ile aile olmanın gücünü ve değerini vurguluyoruz. Böylesi değerli bir projeyi Aile Yılı’nda başlatmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Teknolojinin gücüyle ailelerin hayatını kolaylaştırdığımız yeni hizmetimiz çok büyük beğeni topladı. Kısa sürede 1 milyonu aşkın kişi Turkcell Ailem kampanyamızdan yararlanmaya başladı. Aile üyeleri birbirleriyle binlerce GB transferi gerçekleştirdi. Bu kampanyamızda da olduğu gibi yenilikçi çalışmalarımızla müşterilerimizin yanında olmaya ve onlar için değer üretmeye devam edeceğiz."

        Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre; Turkcell Ailem platformunu kullanarak 2 ila 5 kişilik gruplar oluşturan bireysel kullanıcılar; grup içi GB transferi, grup içi sınırsız konuşma haklarına sahip oluyor. Salla Kazan avantajlarının yanı sıra yakınlarını Turkcell’e davet edenlere GB hediyelerinin de verildiği platformun bir diğer önemli özelliği, 65 yaş ve üzerindeki grup üyelerine her ay ekstra 2000 dakika konuşma hakkı tanımlanması. Aile Yılı’na özel hayata geçirilen kampanya, 2026 yılında da devam edecek.

