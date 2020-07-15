Turkcell, 15 Temmuz’a özel daha önceki yıllarda olduğu gibi 1GB internet hediyesi ile gündeme geldi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü’nde Turkcell yine kullanıcılarını unutmak istemiyor. 2016 tarihinde gerçekleşen hain FETÖ darbe girişiminde operatör şirketleri bu zaman kadar 1GB internet hediye paketi veriyordu. Peki Peki Turkcell bedava internet 15 Temmuz'da verdi mi? 15 Temmuz'da bedava internet dağıtıldı mı? İşte cevabı...

TURKCELL BEDAVA İNTERNET 15 TEMMUZ'DA VERDİ Mİ?

15 Temmuz’da Turkcell geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 1 GB ücretsiz internet kampanyası hediye etmişti. 2020 yılı için de gün içerisinde Turkcell'in kullanıcılarına 1 GB internet paketi hediye etmesi beklenirken henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı.