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        Haberler Ekonomi Teknoloji Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu - Teknoloji Haberleri

        Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu

        Turkcell mobil hatlarda bağlantı sorunu yaşanırken pek çok kullanıcı arama yapamadığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 18:03 Güncelleme: 09.04.2025 - 18:37
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        Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu
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        Turkcell'de paket sınırını doldurmayan pek çok kişi arama yapamadığını ve internete bağlanamadığını belirtti. Mobil hizmet alamayan pek çok vatandaş şikayetlerini sosyal medya üzerinden iletti.

        Bir kullanıcı "Turkcell çöktü. Hiçbir yeri arayamıyorum, internet hizmetimi kullanamıyorum. Müşteri hizmetlerine ulaşamıyorum" ifadelerini kullandı.

        Başka bir kullanıcı ise yaşadığı sıkıntıyı "Turkcell faturamı ödedim paketim var arama yapamıyorum !!! Hayırdır sorun nedir" sözleriyle dile getirdi.

        Bazı kullanıcılar ise şikayetlerini mizah aracılığıyla iletmeyi tercih etti:

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        Özellikle X'te Turkcell abonelerinin şikayetleri her geçen saniye artarken bir kullanıcı yapay zeka aracı Grok'a Turkcell'in çöküp çökmediğini sordu.

        Grok şu cevabı verdi:

        "Evet, Turkcell'de 9 Nisan 2025'te bir kesinti yaşanıyor gibi görünüyor.

        Kullanıcı raporlarına göre:

        - %68 telefon servisi sorunu

        - %19 sinyal yok

        - %13 mobil internet sorunu

        Bu, yaygın bir ağ problemi olduğunu gösteriyor. Downdetector'dan güncellemeleri kontrol edebilir veya Turkcell ile iletişime geçebilirsiniz."

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