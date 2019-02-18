Güney Afrika'da görülen MTN davasında Türk cep telefonu operatörü Turkcell'i de yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.
Şu anda emekli olan Güney Afrika'nın eski İran büyükelçisi Yusuf Salooje, 2004 yılında yapılan, 31.6 milyar dolarlık İran mobil lisans ihalesini kazanan MTN'den rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklandı.
Reuters'ın aktardığına göre polis 75 yaşındaki Yusuf Saloojee'nin 15 yıllık kontrat karşılığında 1.4 milyon rand, yaklaşık 100 bin dolar rüşvet aldığı açıklarken eski büyükelçinin bu parayı başkent Pretoria'da ev almak için kullandığını duyurdu,
MTN tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "MTN daime Büyükelçi Saloojee'ye herhangi bir miktar ödeme yapıldığına veya Saloojee'nin MTN'den para aldığına dair güvenilir kanıt olduğunu reddetmektedir." denildi.
Şirket, suçlamalara dayanak oluşturan kanıtın "kırgın bir çalışan" tarafından sağlandığına ve bunun da 2013 yılındaki bir soruşturmada bağımsız jüri tarafından reddedildiğine dikkat çekti.
Daha önce paranın MTN ile alakası olmadığını ve özel bir kredi anlaşmasıyla aldığını belirten Saloojee'nin avukatları herhangi bir yorumda bulunmazken, polis ve savcılık da ilave bir açıklama yapmadı. İranlı yetkililer de sessizliğini koruyor.
Turkcell'in, tartışmalı İran ihalesi için açtığı 4.2 milyar dolarlık davanın ardından MTN ofislerinde geçen haziran ayında arama yapılmıştı. Mahkeme, 2012 yılında açılan davadaki usûl itirazlarını reddederken 2017 yılında davanın esastan incelenmesine karar verilmişti.
Şirketin haziran ayındaki açıklamasında "Turkcell tazminat iddiasının dayanaklarına inanmakta ve bu iddianın peşine Güney Afrika mahkemelerinde düşmektedir" denilmişti.
TURKCELL - MTN DAVASI NASIL GELİŞTİ?
Turkcell, 2004 yılında düzenlenen ihalede, en yüksek teklifi vererek İran'ın ilk özel GSM lisansını almaya hak kazanmıştı. Turkcell ihale öncesi ve sonrasında sağlanması gereken tüm koşulları yerine getirmiş olmasına rağmen İran, GSM lisansını Güney Afrikalı GSM operatörü MTN'e vermişti.
Turkcell, MTN firmasının, lisansın kendisine verilmesini sağlamak amacıyla yolsuzluk yaptığı iddiasıyla, MTN ve bazı yöneticileri aleyhine Güney Afrika'da dava açmıştı.
Afrika'nın en büyük mobil operatörlerinden olan MTN, geçen günlerde Uganda ve Nijerya'da da sorunlar yaşıyor. Şirketin Uganda CEO'su ulusal güvenlik endişesiyle sınır dışı edilirken, Nijerya'da da kayıtlı olmayan sim kartlar, vergi barışıyla ilgili anlaşmazlıklar söz konusu.
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