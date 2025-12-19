Yeni formatıyla düzenlenecek Turkcell Süper Kupa'nın organizasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıya, TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF Ar-Ge'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Samsunspor kulüplerinin temsilcileri, il emniyet müdürlüğü, gençlik spor il müdürlüğü ve stadyumların yetkilileri ile TFF görevlileri katıldı.