1 Aralık’ta imzalanan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital bir ülke olmasına önayak olması beklenen protokole göre Kuzey Kıbrıs Turkcell, ilk olarak Lefkoşa’da yaşam kalitesini artıracak akıllı şehir çalışmaları kapsamında akıllı sinyalizasyon sistemi kuracak. Seçilecek pilot bölgede kullanıma sunulacak olan bu çözüm kapsamında sinyalizasyonda yapılacak iyileştirmeler ile vatandaşların trafikte geçirdikleri zaman azaltılacak.

“KKTC’DE EN KISA ZAMANDA 4.5G’YE GEÇİLMELİ"

Törede konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Son 50 yıla baktığımızda üç sektör hep büyüdü. Bunlar eğitim, sağlık ve turizm. KKTC eğitim, sağlık ve turizmde müthiş potansiyeli olan bir ülke. Bugün Belarus’ta 230 Ar-Ge mühendisimiz var. Çünkü orası gerçek anlamda üniversiteler ülkesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de öyle. Müthiş bir dinamizm ve bilgi üretiliyor. Benim hayalimde KKTC’yi bir mobil yazılım fabrikası olarak görmek var. Neden burada da Ar-Ge mühendislerimiz dijital operatör Turkcell’in uygulamalarını geliştiriyor olmasın ve ada gerçek anlamda bir dijital ihracat üssü haline gelmesin? Burada büyük bir potansiyel var ve bizi bekliyor. Ancak bunun için Kıbrıs’ın yeni nesil iletişim teknolojileriyle altyapısını güçlendirmesi ve 4.5G’ye kavuşması gerekiyor. İnşallah 2019’da KKTC’yi aynı Türkiye’de olduğu gibi dünyanın en iyi altyapısına kavuşturacağız. Çünkü dijital ekonominin bu altyapı olmadan büyümesine imkân yok. Bu ada gerçek anlamda bir teknoloji üssü olmaya aday ve burada dijital operatör Turkcell olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Birçok dijital ürünümüzün ve yeni teknolojinin ilk lansmanını KKTC’de gerçekleştirdik. Çünkü KKTC bu teknolojiler için hızlı ve ideal geri bildirim alabildiğimiz bir kitleye sahip. Bu noktadan yola çıkarak şimdi de akıllı şehirler alanında yepyeni bir projeyi iş ortağımız Huawei ile burada başlatıyoruz. Dijitalleşme ya önünde olduğunuz ya da ezilip geçileceğiniz bir gerçek. Birey olarak, şirket olarak, ülke olarak muhakkak dijitalleşmenin liderliğini yapmamız lazım. Geleceğin meslekleri datayı işlemek, analiz etmek ve buradan çıkan bilgilerle yeni işler kurmak olacak. Kıbrıs bunu dijitalleşmede atacağı adımlarla yakalamak zorunda. Biz de burada buna en iyi desteği vermeye hazırız. Sektörün önünü açacak adımlar aslında herkes için büyük faydalar sağlayacak. Yeni teknolojilerin adaya girmesiyle birlikte ekonomi gelişecek ve sonuçta bu işten KKTC halkı kazançlı çıkacak. Bugün burada imzaladığımız protokol ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Dijital Dönüşümü için ilk adımlardan birini attık. Bu protokol ile hayata geçirilecek projeler yeni nesil teknolojilerin kullanımının hayatları nasıl kolaylaştıracağını açıkça ortaya koyacak. İmzalanan protokol için başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, bu teknolojilerin ve ötesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne tümüyle kazandırılması için gerekli olan tüm adımların yakın bir tarihte hayata geçirileceğini umut ediyoruz.”

Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen ise, “Dijital dünyayı herkese, her eve ve her kuruluşa götürüp tam bağlantılı akıllı bir dünya inşa etme vizyonuyla hareket eden Huawei 2002 yılından beri Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye ekonomisinin hızlı gelişmesinden güç alarak Türk hükümetinin ve telekom operatörlerinin tam destekleriyle Türkiye bilgi ve iletişim sektörünün ana sağlayıcılardan biri olduk. Bilgi ve iletişim sektörünün sürekli gelişmesini sağlayacak bir ekosistem oluşturmak için İstanbul’da bölgedeki iş ortaklarımıza açık olan Openlab’ı kurduk. Turkcell dâhil tüm iş ortaklarımızla Türkiye dijital ekonomisinin kalkınmasına ve hızla gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Hali hazırda, akıllı şehir ve dijital ekonomi, dünyadaki tüm hükümetler tarafından yeni ekonomi motoru olarak kabul edilmiştir. Dijital dönüşümü gerçekleştirmek için şehir ve ülkenin de akıllı olması gerekir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin dijital ekonomisine verdiği önemi büyük sevinçle gördük. Bir Türk atasözünde de dendiği “gibi yαlnız, taş duvαr olmαz.” Tüm kalbimle inanıyorum ki, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi, Turkcell ve KKTCELL’in destekleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dijital ekonomi konusunda bölgede örnek haline getireceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ve burayı ziyaret eden turistler dijital dönüşümün getirdiği faydalardan bir an önce yararlanmaya başlayacaktır.” diye konuştu.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARININ İLK HARCINI LEFKOŞA'DA ATIYORUZ"

İmzalanan protokol ile ilgili detaylı bilgiler veren Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, “Bu protokole imza atan tüm paydaşlar KKTC’de dijital dönüşümle ilgili neler yapılabileceği, nasıl yapılabileceği ve hangi alanlarda bu dönüşümün öncelikli başlatılması gerektiğine dair çalışma yaparak bir yol haritası oluşturacak. Bugün bu iş birliğinin ve bu konuda bizim göstereceğimiz desteğin bir iyi niyet protokolünü imzalıyoruz. Bu iyi niyet protokolünün yanı sıra Bakanlığımızın ve Belediyemizin uygun görüp bize göstereceği bir kavşakta akıllı sinyalizasyon sistemini Huawei ve Turkcell olarak bizler ilk örnek uygulama olarak kuracağız. Bu dijital dönüşümün ilk harcı olacak ve bunu Huawei ve Turkcell olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kurup Bakanlığımıza teslim edeceğiz. Bu çalışmayla da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacak dijital dönüşüm çalışmalarının ilk adımını atmış olacağız” dedi.

Enflasyonla Mücadele kapsamında KKTC’de başlatılacak kampanyanın da müjdesini veren Harun Maden, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde enflasyonla mücadele kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın başlattığı kampanyaya katılarak, Kıbrıs halkına da elimizden gelen desteği göstereceğiz. Enflasyonla Mücadele kapsamında kampanyamıza başvuran tüm Turkcell kullanıcılarının data kullanımını o ay için ikiye katlıyoruz. Kampanyaya ilişkin detaylı bilgiyi yakında paylaşacağız” dedi.

“DAHA VERİMLİ ŞEHİRLER FİBER OPTİK BAĞLANTILARLA GELECEK"

İmza töreninde konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise şunları söyledi: “Lefkoşa Türk Belediyesi olarak 2025 yılında akıllı şehir uygulamalarımız ile iddialı bir konumda olmayı hedefliyoruz. Belediye olarak şu anda bazı teknolojik uygulamalar ile birlikte insanlarımızın hayatını kolaylaştıran uygulamalara geçiş sürecini başlattık. Son dönemde özellikle şehrimizin önemli noktalarında kurmuş olduğumuz Wi-Fi noktaları sadece insanların internette serbest dolaşımını değil, bize insan hareketlerinden kaynaklı veri analizi sağlamaya başladı. Bu bize insan davranışlarından yola çıkarak insan özelinde, insana uygun politikalar üretmemizi ve hayatlarını kolaylaştırmamızı sağlayacak. Bunun bir sonraki adımı yoğunluklu yerlerde akıllı otopark uygulamaları olacak. Ayrıca geliştirmekte olduğumuz toplum merkezinde çocuklara, gençlere yazılım eğitimi vermeyi planlıyoruz. Şehirlerin önemli altyapılarından birini oluşturan fiber optik bağlantılar daha verimli şehirler yaratmamıza olanak tanıyacak. Akıllı şehirler yasalarımızı da buna entegre hale getirmek zorundayız. Biz hedeflerimizi çok yukarıya koyarken, bunu geride kalmış Belediyeler yasası ile gerçekleştiremeyiz. Günümüz şartlarına uygun yasal altyapıların da belediyelere bu doğrultuda sağlanması gerekiyor. Datayı hayatımızın önemli bir parçası haline getirebilmek için yasal altyapımızı da buna uygun hale getirmek zorundayız.”

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN ÖDEVLERİMİZİ YERİNE GETİRMELİYİZ"

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise, “Ülke olarak üzerimize düşen ödevleri yerine getirirsek, dijital dönüşümde hak ettiğimiz noktaya da bir an önce ulaşabiliriz. Özellikle geride bıraktığımız süreç içerisinde yasalaşan teknopark ve AR-GE merkezlerinin 2019 yılında hayata geçmesiyle beraber yazılım anlamında, aplikasyon üretim noktasında KKTC’nin dijital dönüşümüne ciddi anlamda katkı sağlamak için önemli bir mesafe kat etmiş olacağız. 2020 yılında akıllı şehirler, akıllı yönetim, akıllı yaşam global pazar değeri 400 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu çok ciddi bir rakam ve bu büyük yapının içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de kendi çapında bundan pay alabilmesini hedefliyoruz. Bugün burada attığımız imzayla ve 2019 yılı içerisinde son aşamaya gelecek olan E-Devlet yapılanmasının da hizmete girmesiyle beraber dijital dönüşüm noktasında ciddi bir ivme yakalayacağımızı umuyorum.” dedi.

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