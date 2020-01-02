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Turkcell, 31 Aralık ve 1 Ocak günlerinde bünyesindeki uygulamaların kullanımına ait istatistikleri paylaştı.

Turkcell'den yapılan açıklamada, şirketin iletişim platformu olan BİP üzerinden 2.8 milyon sesli ve görüntülü arama ve 14 milyon dakikalık görüşme yapıldığı açıklandı. Uygulama üzerinden 430 milyon mesaj gönderilirken bu mesajlarda 3 milyon 700 bin sticker kullanıldı. Aynı zamaanda 1 milyon fotoğraf ve video paylaşıldı.

31 Aralık 2019 – 1 Ocak 2020 tarihleri arasında 48 saatlik sürede tüm Turkcell aboneleri arasında 839 milyon 541 bin 433 dakika konuşma gerçekleşti. En çok konuşma yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Mersin oldu. Turkcell’liler yurtdışı ile de 945 bin dakika konuştu. Yurtdışı çağrıları en çok Almanya, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Afganistan ve İran’a giderken, en fazla aranma da Suudi Arabistan, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Fransa’dan gerçekleşti.

Turkcell aboneleri; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Gaziantep, Mersin ve Hatay olmak üzere tüm Türkiye’de, 13 milyon 910 bin GB da (13.584 terabayt) data kullandı.

İstanbul’da 3 milyon 414 bin GB, Ankara’da 885 bin GB ve İzmir’de 732 bin GB data kullanıldı. Bu üç şehri 477 bin GB ile Bursa, 469 bin GB ile Antalya, 445 bin GB ile Kocaeli, 367 bin GB ile Gaziantep, 327 bin GB ile Mersin ve 324 bin GB ile Hatay takip etti.

Telefon rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime ait olduğunun görünmesini sağlayan UpCall uygulaması üzerinden de iki gün içerisinde 2,5 milyon numaranın bilgisi görüntülendi. Böylece geçen yıla göre bu sayı 1 milyon artmış oldu.

Şirketin abonelerine televizyon izleme imkanı verdiği TV+ uygulaması üzerinden 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak 2020 tarihlerinde 210 bin film izlenirken film kanallarını izleme süresi ise 295 milyon 404 bin 671 dakika oldu. Müzik dinleme platformu Fizy’den ise 55 milyon dakika müzik dinlendi.

Turkcell'in dijital yayıncılık platformu Dergilik üzerinden iki gün boyunca 209 bin dergi ve 73 bin gazete indirilirken, kullanıcılar depolama uygulaması lifebox'a 16 milyon fotoğraf ve .3 milyon video yükledi