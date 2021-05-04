Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi ve TFF Tahkim Kurulu Eski Başkanı Türker Arslan koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 78 yaşındaki Türker Arslan'ın 4 Nisan'dan beri hastanede yoğun bakımda olduğu, geçen hafta yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı ancak akciğerlerindeki problemin giderilemediği öğrenildi.

TÜRKER ARSLAN KİMDİR?

Türker Arslan, (d. 6 Eylül 1942, İstanbul - ö. 4 Mayıs 2021, İstanbul) Türk avukat, eski TFF tahkim kurulu başkanıydı.

Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak uzun yıllardır avukatlık yapmaktadır. Özel sektörde hukuk müşaviri ve üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. Uzun yıllar, çeşitli basın organlarında yazı işleri müdürlüğü ve spor yazarlığı görevini sürdürmüştür. 1975 yılından itibaren, 12 yıl süre ile İstanbul İl Ceza Kurulu'nda 2.Başkan ve Raportör Üye olarak çalışmıştır. Halen Barolar Birliği delegesidir.

1959-1964 yılları arasında, Galatasaray Spor Kulübü'nde atletizm ve futbol dallarında lisanslı sporcu olarak görev yapmıştır. Bu kulüpte Yönetim Kurulu ve Sicil Kurulu üyelikleri yapmış, uzun yıllardır Divan Kurulu üyesidir.

Galatasaraylılar Derneği, Galatasaray Eğitim Vakfı, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı, Galatasaray’lı Sporcular Derneği, GS Topluluğu İşbirliği Kurulu gibi çeşitli kuruluşlarda görev almıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nda 1992-1997 döneminde 2.Başkan, Haziran 1997'den Haziran 2008'e dek Başkan olarak göreve yapmıştır. (Şenez Erzik, Özkan Olcay, Abdullah Kiğılı ve Haluk Ulusoy'un Futbol Federasyonu başkanlıkları döneminde)

Türker Arslan, 2007 yılı başında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS-TAS) üyeliğine seçilmiş olup, 2014 yılı sonuna kadar bu görevi sürdürmüştür.