Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Türkiye: 3 - Fransa: 0 | MAÇ SONUCU

        Türkiye: 3 - Fransa: 0 | MAÇ SONUCU

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 18:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Filenin Efeleri, Fransa'ya set vermedi!

        2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Fransa'yı 3-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

        Karşılaşmayı TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay da izledi. 2026 Milletler Ligi'nin ilk etabında 10-14 Haziran 2026 tarihleri arasında Kanada'nın Ottowa şehrinde mücadele eden Filenin Efeleri, üçüncü maçında 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 02.30'da İtalya ile karşılaşacak.

        Karşılaşma sonrası A Milli Erkek Voleybol Takımı’nda Gökçen Yüksel, Adis Lagumzdija, Ahmet Tümer ve Efe Bayram galibiyeti değerlendirdi.

        GÖKÇEN YÜKSEL: NE KADAR GÜÇLÜ BİR EKİP OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK

        Çok mutlu olduğunu dile getiren Gökçen Yüksel, “Takımıma katkı sağlayabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Fransa karşısında sahada ne kadar güçlü bir ekip olduğumuzu gösterdik. Önümüzde iki önemli maç daha var. Bu karşılaşmaları da kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye konuştu.

        REKLAM

        ADİS LAGUMDZİJA: HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ VOLEYBOL OYNAYACAĞIMIZA İNANIYORUM

        Fransa karşısında çok iyi bir performans sergilediklerine değinen Adis Lagumzdija, “ABD karşısında ortaya koymak istediğimiz oyunu tam anlamıyla sahaya yansıtamamıştık. Ancak Fransa karşısında çok daha iyi bir performans sergiledik. Her geçen gün daha iyi voleybol oynayacağımıza inanıyorum. İtalya maçı da oldukça zorlu geçecek ancak kalan iki karşılaşmada da elimizden geleni yaparak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.

        AHMET TÜMER: HERKES BU GALİBİYET İÇİN BÜYÜK EMEK VERDİ

        Maç boyunca disiplinden kopmadıklarını belirten Ahmet Tümer, “Takımımla gurur duyuyorum. Herkes bu galibiyet için büyük emek verdi. Maç boyunca disiplinimizi koruduk. Sadece ikinci setin son bölümünde kısa süreli bir düşüş yaşadık ancak o seti de kazanmayı başardık. Umarım İtalya karşısında da sahadan galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz” ifadelerinde bulundu.

        EFE BAYRAM: MİLLETLER LİGİ’NDEKİ İLK GALİBİYETİMİZİ ALMAK BİZİM ADIMIZA ÇOK DEĞERLİYDİ

        Takım olarak çok iyi bir uyum sergilediklerini söyleyen Efe Bayram ise, “Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Son iki olimpiyatın şampiyonu Fransa’yı 3-0 mağlup etmek ve bu sonuçla Milletler Ligi’ndeki ilk galibiyetimizi almak bizim adımıza çok değerliydi. Sahada iyi bir voleybol ortaya koyduk ancak geliştirmemiz gereken noktalar da vardı. En önemlisi, takım olarak çok iyi bir uyum sergiledik. Umarım kalan iki maçta da aynı performansı ortaya koyarak yolumuza başarılı bir şekilde devam ederiz” diyerek sözlerini noktaladı.

        REKLAM

        SALON: TD Place

        HAKEMLER: Hector Ortiz (Porto Riko), Jiang Liu (Çin)

        TÜRKİYE: Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Ahmet, Berkay (L) (Cafer, Kaan, Mirza, Beytullah,

        FRANSA: Iyegbekedo, Brizard, Henno, Magnin, Boyer, Clevenot, Ramon (L) (Gueye, Tizi-Oualou, Duflos Rossi, Pujol)

        SETLER: 25-23, 27-25, 25-21

        SÜRE: 1 saat 26 dakika

        ÖNERİLEN VİDEO

        40 milyarlık bahis ağına operasyon!

        32 ilde düğmeye basıldı: 116 gözaltı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        Pakistan, İran-ABD anlaşması için tarih verdi
        Pakistan, İran-ABD anlaşması için tarih verdi
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Serdar Ortaç: Haberler yalan!
        Serdar Ortaç: Haberler yalan!
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek