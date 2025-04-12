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        Haberler Ekonomi Para Türkiye-ABD ticari işbirliği çalışma grubu toplantısı yapıldı - Para Haberleri

        Türkiye-ABD ticari işbirliği çalışma grubu toplantısı yapıldı

        Türkiye ile ABD arasındaki ortak ticaret çalışma planı kapsamında, yeni dönemde ticari ilişkilerin koordine edilmesi amacıyla oluşturulan çalışma grubu Ticaret Bakanlığı'nda toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 13:37 Güncelleme: 12.04.2025 - 13:37
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        Türkiye-ABD ticari işbirliği çalışma grubu toplantısı yapıldı
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ABD tarafından yeni döneme ilişkin açıklanan ticaret politikası sonrasındaki süreçte yürütülecek çalışmalar, ilgili kurumlarla birlikte masaya yatırıldı.

        Çalışma grubu, ABD-Türkiye ticari ilişkilerinin yeni dönemin koşullarına göre geliştirilmesiyle küresel ticarette artış göstermesi öngörülen korumacılık eğilimlerinin olası etkilerine karşı politika ve stratejileri belirleyecek.

        Bu süreçte, ABD ve Türkiye ticari ilişkilerinin yeni dönemin koşullarına uygun olarak güçlendirilmesi çalışmalarının etraflıca ele alınmasına odaklanılacak.

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        Eylem planı güncellenecek

        Toplantıda, ticaret hacminin ABD ile ortak belirlenen 100 milyar dolar hedefine çıkarılmasına yönelik eylem planının da güncellenmesi kararı alındı.

        Eylem planı kapsamında, yeni dönemde ABD pazarında potansiyeli bulunan sektörlere ilişkin veri analizleri, pazar araştırma çalışmaları hızlandırılırken bu ülkeyle öncelikli sektörlerde yoğun ticaret heyetleri başlatılıyor, ABD'nin önemli tedarik zincirleriyle Türkiye'de programlar organize ediliyor.

        Yeni eylem planıyla ABD'nin pazar ölçeği dikkate alınarak firmaları ve işbirliği kuruluşlarını bir araya getiren Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE), Turquality ve HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması. Projesi Desteği) programlarına öncelik verilmesi, tanıtım faaliyetleri, heyetler ve fuarların eyalet bazlı desteklenmesi hedefleniyor.

        Eylem planındaki bütün çalışmalar eyalet bazında hazırlanırken yurt dışı lojistik ağlarının desteklenmesi ve alternatiflerin artırılması için destekler geliştirilecek. Eylem planıyla ABD'de düzenlenen fuarların prestijli fuarlar arasına alınması amaçlanıyor.

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        Bakan Bolat mayısta Washington'a gidecek

        Öte yandan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Konseyinin (TIFA) 12. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere mayısta ABD'nin başkenti Washington'a gidecek.

        Bolat'ın ziyarette, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile müzakerelerin yanı sıra Türk-Amerikan Konferansı'na da katılması planlanıyor.

        Ziyarette, Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin her iki tarafın yararına olacak şekilde artırılması, çeşitlendirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesi konusunda somut konular ele alınacak.

        Bakan Bolat, Greer’e ABD-Türkiye ortak ticaret çalışma planı kapsamında iki ülke perspektiflerini karşılıklı olarak ele almak üzere önerilerine ilişkin mektup da göndermişti.

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