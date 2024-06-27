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        Haberler Bilgi Yaşam Türkiye- Avusturya EURO 2024 son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Türkiye- Avusturya EURO 2024 son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Türkiye - Avusturya maçı için geri sayım başladı. Grup aşamasını 2. sırada tamamlayarak Avrupa Futbol Şampiyonası macerasına son 16 turundan devam eden ay yıldızlılar, Avusturya'nın rakibi oldu. Peki, "EURO 2024 Türkiye - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Türkiye - Avusturya maçı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 09:56 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:56
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        A Milli Futbol Takımı, F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan maçta Türkiye Çekya'yı 2-1 skorla mağlup ederek son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son turu maçlarının ardından, "EURO 2024 Türkiye - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Türkiye - Avusturya maçı tarihi ve saati...

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        TÜRKİYE - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Türkiye Avusturya maçı 2 Temmuz Salı saat 22:00'da oynanacak.

        Çeyrek finalisti belirleyecek kritik mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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        AVUSTURYA'NIN KARNESİ

        Üç maç sonunda 6 puan toplayan Avusturya, grup lideri olarak tur atladı. Fransa'ya 1-0 yenilen ve Polonya'yı 3-1 yenen Avusturya, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Hollanda maçında da 3-2 galip geldi. Öte yandan Rangnick'in öğrencileri, 1978 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez bir büyük turnuvada grubunu lider bitirdi.

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        İŞTE EURO 2024 EŞLEŞMELELERİ

        29 Haziran Cumartesi

        19.00 İsviçre - İtalya

        29 Haziran Cumartesi

        22.00 Almanya - Danimarka

        30 Haziran Pazar

        19.00 İngiltere - Slovakya

        30 Haziran Pazar

        22.00 İspanya - Gürcistan

        1 Temmuz Pazartesi

        19:00 Fransa - Belçika

        1 Temmuz Pazartesi

        22:00 Portekiz - Slovenya

        2 Temmuz Salı

        19:00 Romanya - Hollanda

        2 Temmuz Salı

        22:00 Avusturya - Türkiye

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